Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом за 1 минуту. Соперник упал до ударов. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (6-0, 6 КО) добыл шестую досрочную победу в шести боях. В главном событии шоу на ринге LumColor "Phoenix Center" в Онтарио (США) 30-летний уроженец Зугдиди, не оставил шансов местному джорнимену Антонио Брауну (8-5, 8 КО).

Поединок не смог порадовать зрителей излишней зрелищностью. Браун так боялся украинца, что упал еще до первых серьезных ударов.

После этого 35-летний американец успел еще трижды оказаться на канвасе. После третьего раза рефери решил, что с него хватит и остановил встречу, присудив победу украинцу техническим нокаутом.

Свой предыдущий поединок Рогава проводил 17 февраля. В главном событии шоу в Soboba Casino в Сан-Хасинто (США) наш соотечественник легко разобрался с американским боксером Джоном Шипманом (5-6, 2 КО).

До этого Рогава провел в январе. Тогда Цотне вышел в США на бой в шортах с надписью "Слава Украине!" и не оставил шансов местному боксеру Данте Уильямса (4-1, 4 КО), победив того нокаутом.

2 октября позапрошлого года Рогава в эффектном стиле разобрался с Демиром Гуламичичем (3-6-2, 0 КО) из Боснии, выиграв техническим нокаутом.

В мае 2022-го Рогава нокаутировал Майкла Бассетта (2-5, 2 КО) из Великобритании.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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