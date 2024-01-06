В США непобедимый супертяж вышел на бой в шортах 'Слава Украине!' и выиграл нокаутом в первом же раунде. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (4-0, 4 КО) победно продолжил свою профессиональную карьеру. На арене Emerald Queen Casino в Такоме (штат Вашингтон, США) 30-летний уроженец Зугдиди, который вышел на бой в шортах с надписью "Слава Украине!", не оставил шансов местному бойцу Данте Уильямса (4-1, 4 КО), добыв досрочную победу.

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6-раундовый поединок в супертяжелом весе оказался очень скоротечным. Уже с первых секунд Рогава захватил инициативу в ринге, постоянно прессуя оппонента. Развязка наступила в конце 2-й минуты. Одессит точно приложился правым через руку, а затем выдал серию ударов, комбинируя атаки по корпусу и в голову.

От падения 38-летнего Уильямса спасли только канаты. Рефери остановил бой, присудив нашему соотечественнику победу техническим нокаутом.

Отметим, что свой следующий бой Рогава проведет 15 февраля. В США с украинцем будет драться местный 33-летний супертяжеловес Джон Шипман (5-5, 2 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября позапрошлого года Рогава в эффектном стиле разобрался с Демиром Гуламичичем (3-6-2, 0 КО) из Боснии, выиграв техническим нокаутом.

В мае 2022-го Рогава нокаутировал Майкла Бассетта (2-5, 2 КО) из Великобритании.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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