Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (5-0, 5 КО) добыл очередную досрочную победу на профессиональном ринге. В главном событии шоу в Soboba Casino в Сан-Хасинто (США) 30-летний уроженец Зугдиди, не оставил шансов местному бойцу Джону Шипману (5-6, 2 КО).

Шипман, который был на 20 кг легче украинца, с первых секунд старался быть максимально мобильным: пытался быстро двигаться по рингу и работать джебом.

Такая тактика приносила успех лишь до первой продуманной атаки украинца. Пропустив оверхэнд от Рогавы, Шимпан перешел в режим выживания.

Он оказывался зажатым то в одном, то в другом углу ринга, пропускал удары по корпусу и безуспешно пытался клинчевать. Пропустив очередной боковой по печени Шимпан не смог продолжить бой. Рефери остановил встречу, присудив победу нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZ.UA, свой крайний бой Рогава провел в январе. Тогда Цотне вышел в США на бой в шортах с надписью "Слава Украине!" и не оставил шансов местному боксеру Данте Уильямса (4-1, 4 КО), победив того нокаутом.

2 октября позапрошлого года Рогава в эффектном стиле разобрался с Демиром Гуламичичем (3-6-2, 0 КО) из Боснии, выиграв техническим нокаутом.

В мае 2022-го Рогава нокаутировал Майкла Бассетта (2-5, 2 КО) из Великобритании.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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