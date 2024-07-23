'Немного недооценил': экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Амир Хан выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) победит Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Британский экс-боксер отметил, что его соотечественник якобы недооценил украинца перед поединком 18 мая и извлечет уроки из первого противостояния.

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Такое мнение Хан выразил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Вице-чемпион Олимпийских игр 2004 года также твердо убежден, что Фьюри очень уверенно заберет реванш с Усиком – Цыганский король, как называют Тайсона, либо победит досрочно, либо будет сильнее на записках всех судей.

"Фьюри немного недооценил Усика. Он думал, что Александр – маленький парень, что он не будет таким сильным. Усик доказал нашу неправоту. Теперь Тайсон вернется. Я думаю, что он лучше отбоксирует с Усиком. Он больше, лучше, сильнее. Я надеюсь, что Тайсон выиграет этот бой, если воспримет его более серьезно, а я думаю, так и случится. Тайсон Фьюри досрочно победит в поздних раундах или единогласным решением судей", – сказал Хан.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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