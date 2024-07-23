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"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Немного недооценил': экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Амир Хан выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) победит Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Британский экс-боксер отметил, что его соотечественник якобы недооценил украинца перед поединком 18 мая и извлечет уроки из первого противостояния.

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Такое мнение Хан выразил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Вице-чемпион Олимпийских игр 2004 года также твердо убежден, что Фьюри очень уверенно заберет реванш с Усиком – Цыганский король, как называют Тайсона, либо победит досрочно, либо будет сильнее на записках всех судей.

"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри
"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

"Фьюри немного недооценил Усика. Он думал, что Александр – маленький парень, что он не будет таким сильным. Усик доказал нашу неправоту. Теперь Тайсон вернется. Я думаю, что он лучше отбоксирует с Усиком. Он больше, лучше, сильнее. Я надеюсь, что Тайсон выиграет этот бой, если воспримет его более серьезно, а я думаю, так и случится. Тайсон Фьюри досрочно победит в поздних раундах или единогласным решением судей", – сказал Хан.

"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри
"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Немного недооценил": экс-чемпион мира предрек Усику фиаско в реванше с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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