Международная федерация гимнастки (World Gymnastics) приняла решение снять все ограничения с российских и беларуских спортсменов. За это проголосовали члены исполнительного комитета организации, заседание которого состоялось в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте World Gymnastics, которая объединяет художественную и спортивную гимнастики. "Исполком решил немедленно отменить все ограничения, действовавшие для российских и беларуских спортсменов с февраля 2022 года. Таким образом, специальные правила больше не действуют", – отмечается в решении.

Таким образом в World Gymnastics наплевали на то, что Россия продолжает вести агрессивную захватническую войну против Украины. Кроме того, в организации не учли рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал снять санкции только с Беларуси.

Отметим, что не так давно российская гимнастка Софья Ильтерякова проявила полное неуважение к Украине. За это 15-летняя спортсменка получила предупреждение.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе и так называемый депутат Государственной думы Николай Валуев назвал провокацией рекомендации МОК по допуску беларуских спортсменов к турнирам под национальной символикой.

Добавим, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась следовать призыву МОК. Аналогичное решение приняли в теннисной ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорт России Михаил Дегтярев разнылся после отказа МОК снимать санкции с РФ и допускать ее к мировому спорту.

