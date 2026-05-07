В России закатили истерику после унижения от МОК

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против Олимпийского комитета России, несмотря на снятие ограничений с белорусских спортсменов. Это вызвало резкую реакцию в РФ: глава ОКР Михаил Дегтярев заявил о "затянувшемся процессе восстановления", а пользователи сети высмеяли позицию российских спортивных чиновников.

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев прокомментировал решение МОК, который снял ограничения с белорусских спортсменов, но не принял аналогичного решения в отношении России. По его словам, российская сторона "разочарована" тем, что юридическая комиссия МОК "так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России".

Дегтярев заявил, что ОКР якобы давно передал в МОК все необходимые документы для снятия бана. Также он отметил, что "процесс восстановления явно затянулся" и добавил, что Минспорт РФ и ОКР продолжат "дипломатическую и юридическую работу" для полного восстановления российских спортсменов в правах.

Такое заявление чиновника спровоцировала бурную реакцию у российских болельщиков. "Разачарованные...5 сезон". Другой высмеял российский спорт фразой: "Да ладно есть ещё езда на тройках, лапта, городки, казаки разбойники, прятки и т.д. Вы же сейчас в этом направлении в основном работаете".

Некоторые комментаторы раскритиковали самого Дегтярева. Пользователь Deadwood написал: "По кейсу? Это речь министра или гламурного банщика?" В ответ ему другой юзер заявил: "Это речь из методички, поэтому не важно".

Отдельно пользователи высмеяли формулировки главы ОКР: "По сути это означает, что наш драгоценный чемпион мира по синхронному (с Владимиром Вольфовичем) плаванию М.Дегтярев снова схлопотал фейсом об тейбл".

Также в обсуждении появились призывы к отставке главы ОКР и насмешки над его компетентностью. Один из комментариев гласил: "Он же ни по одному виду спорта ничего сказать не сможет. Не отличит офсайд от фальстарта".

Часть пользователей указала на причины продолжающегося отстранения России. "Ну дурака то хватит валять уже. Всем понятно из за чего отстранение. Вот как только так и снимут", написал один из участников обсуждения. Другой пользователь саркастично прокомментировал слова Дегтярева об отсутствии оснований для санкций: "… никаких оснований… А что случилось (с)?"

