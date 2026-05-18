Под Иерусалимом нашли загадочный древний тоннель, высеченный в скале: подробности открытия археологов

Под Иерусалимом перед строительством нового района к северу от Рамат-Рахель провели раскопки и нашли неожиданную археологическую загадку: 50-метровый древний туннель в скале. Израильские исследователи пока не установили его назначение и возраст.

На сайте Управления древностей Израиля сообщается, что это впечатляющее открытие будет включено в археологический парк "на благо общественности и будущих жителей района". Пресс-служба показала находку на видео.

Что известно об объекте

"Мы проводили раскопки на относительно каменистой и открытой местности, когда вдруг обнаружили естественную карстовую полость. К нашему удивлению, по мере продвижения раскопок эта полость превратилась в длинный тоннель. Его части до сих пор обвалены, поэтому тоннель еще не раскрыл всех своих тайн", – рассказали Сиван Мизрахи и Зиновий Мацкевич, руководители исследования.

На входе в древний комплекс была построена лестница. Сам тоннель археологам пришлось расчищать от грунта, который накапливался в течение сотен (а возможно и тысяч) лет.

Высота тоннеля достигает до 5 метров, ширина – до 3 метров."Разработка была выполнена тщательно. Очевидно, что тот, кто прорезал этот тоннель, приложил огромные усилия, тщательно спланировал и имел возможности и ресурсы, необходимые для достижения этой цели", – убеждены ученые.

Они еще не знают, почему тоннель был создан. Сначала исследователи предполагали, что это было древнее водопроводное сооружение, предназначенное для доступа к источнику. Этот вариант отвергли по нескольким причинам. Стены не были оштукатурены (а это является распространенной чертой древних водопроводных сооружений), кроме того, в этом районе не было подземных источников, а сам тоннель не содержит никаких признаков воздействия воды.

Далее ученые рассмотрели теорию о подземном сельскохозяйственном или промышленном сооружении. Впрочем, масштабы работ и отсутствие подобных объектов поблизости сделали это объяснение маловероятным.

Сейчас археологи склоняются к версии, что тоннель высекли в скале, чтобы добраться до мелового слоя, пригодного к добыче (для строительного камня или производства извести). Возможными доказательствами, подтверждающими эту интерпретацию, являются найденная шахта в потолке, которая могла использоваться для вентиляции, и обломки, обнаруженные на полу тоннеля. Но на самом деле эта теория также не является подтвержденной.

Исследователи считают, что строительство тоннеля не было завершено, а потому его целевое назначение и природу определить очень трудно.

Мизрахи и Мацкевич добавили, что дата строительства "также является для нас загадкой, поскольку не было обнаружено даже малейшей находки, которая могла бы указать на время создания".

Примечательно, что тоннель расположен всего в нескольких сотнях метров по прямой от двух древних мест, найденных ранее. Речь идет об общественном здании железного века и нескольких поселениях, датируемых также железным веком.

"Археологи и исследователи Управления древностей Израиля постоянно работают, потому что этот город никогда не перестает удивлять. Обычно у нас есть объяснения для открытий, которые мы делаем, но иногда – как в этом случае – мы поражены", сказал доктор Амит Рием, археолог Иерусалимского округа в Управлении древностей.

