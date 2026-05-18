Встреча Трампа и Си в Пекине не дала "большой сделки", но зафиксировала более важное: США и Китай договариваются об управляемой стабильности, а не о конфронтации. Китайская сторона официально назвала рамку отношений с США "стратегической стабильностью", но не подтвердила жестких обязательств по давлению на Иран или открытию Ормуза. То есть это не капитуляция Пекина, а осторожное вхождение в совместное управление кризисом.

Для Путина предстоящий визит в Пекин 19–20 мая выглядит не как самостоятельный геополитический маневр, а как поездка после того, как главные параметры уже обсудили Трамп и Си. Официально Кремль и МИД КНР говорят о "двусторонних отношениях" и "международных вопросах", но сама последовательность событий политически невыгодна Москве: сначала американо-китайский саммит, потом российско-китайская консультация.

Главный вывод: Россия все больше переходит из роли субъекта в роль предмета переговоров. Не потому, что Китай "сдал" Москву окончательно, а потому, что для Пекина стабильность торговли, энергетики и доступа к западным рынкам важнее российской войны против Украины.

Для Украины это создает окно возможностей. Если Вашингтон и Пекин действительно движутся к модели контролируемой стабилизации, то война РФ против Украины может стать одним из вопросов, который Си будет вынужден "притормаживать", чтобы не портить договоренность с Трампом. Но это не означает автоматически справедливый мир. Риск в том, что крупные игроки могут искать не победу Украины, а прекращение нестабильности.

Практический украинский интерес: добиваться, чтобы любая стабилизация проходила не через замораживание войны на российских условиях, а через усиление давления на Москву – санкции, ограничение нефтяных доходов, военная помощь Украине, гарантии безопасности и недопущение китайского "мирного плана", который фактически легализует оккупацию.

Пекинский саммит не решил войну, но изменил формат. Теперь Путин едет в Си не как равный архитектор нового порядка, а как зависимый партнер, которому будут объяснять границы допустимого. Для Украины это шанс – но только при условии активной дипломатии, а не ожидания, что США и Китай сами договорятся в нашу пользу.