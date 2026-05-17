Я родился 27 февраля, люблю число 27, поэтому вот 27 советов поведения за рулем автомобиля!

1. Сидя за рулем, ты должен каждую секунду видеть, куда едешь. Как бы банально это ни звучало, но есть водители, которые живут в парадигме "ну я же уже еду, что мне теперь — тормозить каждый раз, когда непонятно, что там впереди?". Не видишь, что впереди тебя — останавливайся или уменьшай скорость до пешеходной! Не видишь, что впереди — считай, что там опасность! Чего я только не видел на дорогах! Очень долго описывать. Это ощущение "если я не вижу, что впереди — значит, по умолчанию там опасность" не формируется автоматически. Его приходится вырабатывать. Одни успевают это ощущение выработать, не попав в аварию в начале стажа, другие — нет.

2. Помни, за рулем автомобилей вокруг тебя сидят водятлы. Они хотят тебя убить, подставить, испортить твое здоровье и имущество. Все ради того... А ради чего именно... это даже в спешке объяснить нельзя...Вроде вот он спешил, лез по головам, по обочине ехал, чтобы выиграть 15 секунд — и тут — ему не понравилось, как ты на него посмотрел, и он начинает с тобой рамсить 15 минут, выходя на дорогу, размахивая монтажкой и живительными струями из перцовых баллончиков....Короче, все свои маневры планируй исходя из этого факта — вокруг водятлы!

3. Если автомобиль в потоке впереди тебя вдруг остановился, не спеши его обгонять — могут быть две причины:

а) водитель занимался онанизмом и поймал оргазм

б) серьезная.

Серьезная — это, например, бабушка, согнутая пополам, которая решила перейти дорогу где попало, и ее за остановившимся автомобилем даже не видно.Короче говоря, в ситуации "тот, кто едет впереди, внезапно остановился" многие в предполагают причину а), но надо предполагать причину б)

4. Про пешеходные переходы уже сто раз сказано — если в соседнем ряду автомобиль останавливается, ты тоже останавливаешься. Потом будешь думать и оглядываться, просто тормози. При этом остановиться надо так, чтобы тебя не врезались сзади. Думай сам, как это сделать...

5. Ты должен быть предсказуемым за рулем для других водителей и пешеходов. Это самое главное. Предсказуемость на дороге — сложное понятие. Было бы хорошо хотя бы поворотниками пользоваться. Это уже 50% успеха.

6. Не отвлекайся за рулем. Навигатор настраивай, пока стоишь на светофоре. Ты не послушаешь, но на телефонные звонки в идеале вообще не нужно отвечать за рулем. Ни по громкоговорителю, ни по хендсфри. Просто не нужно! Во-первых, даже простой разговор отнимает до половины внимания. Того, кто хрюкает по телефону за рулем, видно издалека. Как правило, он едет со скоростью 2/3 от потока и ни на кого не реагирует. Держись, кстати, от таких подальше! Кроме того, ты не знаешь, что тебе скажут по телефону. Твоя подружка позвонит и скажет: "А я забеременела от Васи, а он жениться не хочет, возьми меня замуж, ты же говорил, что любишь, а кто отец — неважно! Отец — тот, кто воспитал, а не тот, кто зачал!". Ты точно руль удержишь после услышанной подобной истории? Или тебе скажут: "Али-Бабу выпустили из пещеры! Побежали делить сокровища 40 разбойников из династии!". Побежишь же, потому что прошлый раз на Межигорье не успел? И Боже упаси читать смс и набирать сообщения в WhatsApp во время движения. Да, такие тоже есть... Даже в пробке этого делать не надо!

7. Обязательно уступай дорогу пешеходам. Просто возьми это в привычку, без всяких "но" и "если". Это сэкономит много времени и денег. Исключение — пропуская, следи, чтобы тебе не разбили задницу. Смотри в зеркало заднего вида и действуй в соответствии с ситуацией.

8. Если тебя в какой-то ситуации торопят, сигналя сзади, делай все маневры еще вдвое взвешеннее и осторожнее и не обращай внимания на эту истерику. Будешь спешить — тебе разобьют бок на пересечении с главной дорогой, а тот, кто спешит с гудком, поедет дальше. Так всегда бывает. Мой водитель иногда в этой ситуации, в зависимости от настроения, не спеша выходит из машины, осматривает сзади фары, багажник, стучит по колесам, потом смотрит на сигналившего и пожимает плечами — мол, вроде бы все в порядке, что не так? Этот навык — не реагировать на гудки водителей — тоже не приходит автоматически, а требует тренировки.

9. В городе лимиты скорости все-таки нужно соблюдать. Но это если едешь один. Если едешь в потоке — не нужно выпендриваться, а ехать со скоростью потока. Обычно, это все-таки +15...км/ч, к сожалению.

10. Есть лимиты превышения, за которые не штрафуют, но это не значит, что они законны. В случае ДТП с жертвами, если трасологическая экспертиза докажет это превышение — это фактор не в твою пользу.

11. Безопасной скорости столкновения пешехода и автомобиля не бывает. Например, во дворе детки идут впереди — на велосипеде или без него, а мама сзади с подружкой, сигареткой и пивом. А потом: "Ой, на ребенка наехали!".

12. Безопасной и безвредной скорости столкновения автомобилей тоже не бывает. Обычно бывает так. "Ну бампер отполируют, это 2 тысячи!", а потом через минуту — ой, тут щель разошлась, а через 5 минут — "Ой, на бампере трещина, а кронштейны бампера в дупе, а идут они только в комплекте с новым бампером, а авто 3 месяца с покупки и моя жена не будет ездить на поцарапанном!". Ну и так далее...

13. Если ты в первые три года обучения вождению не попал в ДТП — это не значит, что ты охрененный водитель. Тебе просто повезло. Не случилась та ситуация, к которой ты был не готов. Помни об этом. Нормальные люди первое ДТП совершают на парковке ТЦ, как правило, слегка задев соседний автомобиль или парковочный столбик. По этому поводу даже расстраиваться не надо.

14. Пристегивайся и пристегивай всех в салоне. При аварии непристегнутые пассажиры убьют тебя физически своим телом. Сказки про "Вася не был пристегнут, вылетел в лобовое стекло, остальные не смогли выбраться — сгорели" — это "эффект выжившего". На самом деле выживают все-таки пристегнутые.

15. Остерегайся дальнобойщиков. Профессионалов не осталось уже. Забудьте про фильм с Владом Галкиным (он, кстати, на Интере передачу "Почему Африка" с моими друзьями Саней Комаровым и Голдисом вел). Но сейчас за рулем грузовиков уже поколение покемонов.

16. Не всегда верь разметке и знакам, есть куча мест без знаков, где на самом деле обгонять нельзя. Раньше был Совет автомобилистов при Кабмине, мы получали инфу от водителей и ГАИ реагировало, а сейчас вот такая фигня, малыши!

17. Остерегайся водителей с тонированными окнами и авто с моторами по 400 лошадей. Эти машины куплены не для того, чтобы ехать в потоке 60 км/ч. Держись от них подальше, обязательно что-то случится у этих всадников апокалипсиса.

18. Несмотря на то, что за рулем многих окрестных автомобилей опасные черти — имей к ним уважение. Выпускай припаркованные машины. Помни, что потоки сливаются в пробках из-за одной машины. В Киеве это давно на автомате, в регионах не везде. Однажды и тебя выпустят с парковки или пропустят в пробках...

19. Не пытайся проскочить перекресток на розовый свет. Можешь столкнуться с теми, кто поехал на бледно-зелененький свет.

20. Не езди в дальнюю дорогу уставшим. Есть жлобяры, которые ездят по ЕС длинные расстояния без остановки в мотеле (потому что там дорого, доеду до бесплатного приюта для украинцев-беженцев). Не подражай им. Граница между бодростью и сном очень тонкая. Она неощутима. Ее нельзя тренировать. Более того, с возрастом устойчивость к засыпанию за рулем снижается. Опытные дальнобойщики могут рассказать, как, заснув за рулем, ты не чувствуешь, что дорога давно ушла в сторону. Сознание начинает само достраивать дорогу прямо со всей фигней, разметкой, фонарями и так далее. Просыпаются от того, что тягач начинает пахать обочину... Хотя, можете прокатиться один раз. Все равно пока сам не попробуешь, не поверишь (если выживешь).

21. Не нужно по трассе ездить 180. Вот просто не нужно, и все. Таких обычно немного, они неожиданные для окружающих. А закончится все тем, что за 50 метров впереди тебя кто-то выйдет на обгон фуры в левый ряд на скорости 80 км/ч. Или кто-то выедет со второстепенной дороги и начнет неторопливо разгоняться. Люди обычно не понимают, что те две фары на горизонте — это тот, кто едет 200, и он будет здесь через 3 секунды.

22. Хочешь ехать быстро — не едь 180, а просто планируй поменьше остановок, чтобы сходить в туалет, поесть, заправиться. Это математика. Чтобы компенсировать 20-минутное "пописать", следующий час нужно ехать 140. Это точно нужно? Остановки съедают время так сильно, что компенсировать это превышением скорости очень трудно. Мало кто это понимает.

23. Не экономь на шинах. В критической ситуации шины сократят тормозной путь на два метра, что может стоить несколько сотен тысяч грн. Или 500. Или 3 года в тюрьме. Как повезет.

Имей в виду, что через несколько лет эксплуатации (зависит от производителя 2-7) независимо от пробега лучшая резина превращается в пластмассу со всеми вытекающими последствиями в плане сцепления с дорогой.

24. На заправке отгони авто от колонки, прежде чем садиться пить свой долбаный кофе.

25. Не вступай в споры с кем-то на дороге, не выходи из машины. Потерпи немного. Сэкономишь много времени и денег. В стране война и каждый второй сейчас со стволом левым.

26. В закрытой машине не оставляй в салоне НИ-ЧТО-ГО. Разобьют стекло, попытаются украсть.

27. Напишу крамолу. С высоким уровнем безопасности можно ездить по знакомым дорогам. Как бы ты ни был внимательным, в незнакомой местности опасность попасть в ДТП возрастает в разы. Помни об этом каждую минуту!