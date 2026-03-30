Онофрийчук заставила слушать гимн Украины россиянку, которая не выдержала и устроила нелепый протест. Видео

Россиянка София Ильтерякова устроила нелепый и лицемерный бойкот национальной символике Украины на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Софии. 15-летняя спортсменка из Уфы отказалась поворачиваться к флагу нашей страны во время церемонии награждения.

Ильтерякова стала второй в соревнованиях с обручем, проиграв нашей соотечественнице четыре десятых балла, завоевав свою единственную медаль на турнире. После того, как призеркам вручили их награды, прозвучал гимн Украины в честь триумфа Онофрийчук.

Украинка и итальянка София Раффаели развернулись к экрану, на котором были изображены их флаги, проявив уважение к символике. Россиянка, которая заявлена на турнире в так называемом нейтральном статусе, отказалась поворачиваться, оставшись на месте.

Отметим, что Онофрийчук также завоевала золотую медаль в многоборье, произведя настоящий фурор в Софии. Всего на соревнованиях украинка выиграла четыре дисциплины.

Напомним, на этапе Гран-при в Марбелье наша звезда художественной гимнастики не пожала руку 18-летней абсолютной чемпионке России Марии Борисовой во время награждения и отказалась от совместного фото.

Как сообщал OBOZ.UA, Таисия Онофрийчук одним движением спасла "золото" для Украины на Гран-при Марбельи по художественной гимнастике.

