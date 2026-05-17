Субсидию могут не дать из-за долга за коммуналку: какая сумма станет причиной отказа
Украинцам могут отказать в назначении субсидии, если долг за коммуналку более трех месяцев превышает 680 гривен. В то же время субсидию все же могут назначить, если задолженность погашена, реструктуризирована или обжалована, а для отдельных категорий граждан и переселенцев действуют более мягкие правила.
Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) со ссылкой на законодательство. По действующим правилам, субсидию не назначают, если домохозяйство имеет просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев, а ее сумма превышает 680 гривен.
Именно эта сумма соответствует 40 необлагаемым минимумам доходов граждан и является критическим порогом для назначения помощи. Речь идет о долгах за:
- электроэнергию;
- газоснабжение;
- отопление;
- водоснабжение и водоотвод;
- вывоз мусора;
- содержание многоквартирного дома и услуги управляющего.
Информацию о задолженности Пенсионному фонду передают поставщики услуг, ОСМД и управляющие компании, поэтому скрыть долг не получится. На первый взгляд сумма в 680 гривен кажется незначительной, однако именно она является формальным основанием для отказа в субсидии.
Если человек не оплачивал коммунальные услуги более трех месяцев и не урегулировал вопрос с долгом, Пенсионный фонд может автоматически отказать в назначении помощи, даже если семья соответствует всем остальным критериям. Наличие долга не всегда означает автоматическую потерю права на помощь. Субсидию могут назначить, если заявитель:
- погасил задолженность и может это подтвердить документально;
- заключил договор реструктуризации долга с поставщиком услуг;
- обжаловал долг в суде и имеет определение об открытии производства.
В таком случае нужно предоставить соответствующие документы вместе с заявлением на субсидию. Также возможно оформить субсидию только на те коммунальные услуги, по которым задолженности нет – для этого необходимо правильно указать перечень услуг в заявлении.
Отдельные категории граждан могут претендовать на субсидию даже при большей сумме долга. Речь идет, в частности, о:
- многодетных семьях;
- приемных семьях;
- детских домах семейного типа.
Для них допустимый размер задолженности значительно выше – до 4 000 гривен. Для переселенцев (ВПЛ) предусмотрены отдельные правила по учету долгов за коммунальные услуги. Долг не станет причиной для отказа, если:
- человек проживает в жилье без официального договора аренды;
- задолженность возникла еще до получения статуса ВПЛ.
В таких случаях Пенсионный фонд может не учитывать предыдущие долги при рассмотрении заявления. Право на жилищную субсидию имеют:
- собственники жилья;
- арендаторы;
- внутренне перемещенные лица;
- домохозяйства, у которых расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж в соответствии с доходами.
Подать документы можно несколькими способами. А именно:
- в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через ЦНАП;
- онлайн через портал ПФУ;
- через приложение или портал Дія.
Какие документы могут понадобиться
- заявление;
- декларация о доходах;
- паспорт и ИНН;
- справка ВПЛ (при необходимости);
- договор аренды (для арендаторов);
- документы о погашении или реструктуризации долга.
Из-за чего еще могут отказать в субсидии
- покупка валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн;
- наличие депозита или облигаций от 100 тыс. грн;
- автомобиль возрастом до 5 лет;
- отсутствие официальной работы без регистрации в центре занятости;
- наличие нескольких объектов недвижимости;
- неуплата алиментов более трех месяцев.
