Субсидию могут не дать из-за долга за коммуналку: какая сумма станет причиной отказа

Украинцам могут отказать в назначении субсидии, если долг за коммуналку более трех месяцев превышает 680 гривен. В то же время субсидию все же могут назначить, если задолженность погашена, реструктуризирована или обжалована, а для отдельных категорий граждан и переселенцев действуют более мягкие правила.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) со ссылкой на законодательство. По действующим правилам, субсидию не назначают, если домохозяйство имеет просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев, а ее сумма превышает 680 гривен.

Именно эта сумма соответствует 40 необлагаемым минимумам доходов граждан и является критическим порогом для назначения помощи. Речь идет о долгах за:

электроэнергию;

газоснабжение;

отопление;

водоснабжение и водоотвод;

вывоз мусора;

содержание многоквартирного дома и услуги управляющего.

Информацию о задолженности Пенсионному фонду передают поставщики услуг, ОСМД и управляющие компании, поэтому скрыть долг не получится. На первый взгляд сумма в 680 гривен кажется незначительной, однако именно она является формальным основанием для отказа в субсидии.

Если человек не оплачивал коммунальные услуги более трех месяцев и не урегулировал вопрос с долгом, Пенсионный фонд может автоматически отказать в назначении помощи, даже если семья соответствует всем остальным критериям. Наличие долга не всегда означает автоматическую потерю права на помощь. Субсидию могут назначить, если заявитель:

погасил задолженность и может это подтвердить документально;

и может это подтвердить документально; заключил договор реструктуризации долга с поставщиком услуг;

с поставщиком услуг; обжаловал долг в суде и имеет определение об открытии производства.

В таком случае нужно предоставить соответствующие документы вместе с заявлением на субсидию. Также возможно оформить субсидию только на те коммунальные услуги, по которым задолженности нет – для этого необходимо правильно указать перечень услуг в заявлении.

Отдельные категории граждан могут претендовать на субсидию даже при большей сумме долга. Речь идет, в частности, о:

многодетных семьях;

приемных семьях;

детских домах семейного типа.

Для них допустимый размер задолженности значительно выше – до 4 000 гривен. Для переселенцев (ВПЛ) предусмотрены отдельные правила по учету долгов за коммунальные услуги. Долг не станет причиной для отказа, если:

человек проживает в жилье без официального договора аренды;

задолженность возникла еще до получения статуса ВПЛ.

В таких случаях Пенсионный фонд может не учитывать предыдущие долги при рассмотрении заявления. Право на жилищную субсидию имеют:

собственники жилья;

арендаторы;

внутренне перемещенные лица;

домохозяйства, у которых расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж в соответствии с доходами.

Подать документы можно несколькими способами. А именно:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

онлайн через портал ПФУ;

через приложение или портал Дія.

Какие документы могут понадобиться

заявление;

декларация о доходах;

паспорт и ИНН;

справка ВПЛ (при необходимости);

договор аренды (для арендаторов);

документы о погашении или реструктуризации долга.

Из-за чего еще могут отказать в субсидии

покупка валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн;

наличие депозита или облигаций от 100 тыс. грн;

автомобиль возрастом до 5 лет;

отсутствие официальной работы без регистрации в центре занятости;

наличие нескольких объектов недвижимости;

неуплата алиментов более трех месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для корректного расчета стоимости потребленной электроэнергии украинцам необходимо вовремя отчитаться перед энергокомпаниями. Отчетный период за апрель 2026 года длится с 29 апреля по 3 мая включительно. Своевременная передача показаний позволяет платить только за фактически использованные киловатт-часы.

