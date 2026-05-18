За Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 млн грн: что известно

По состоянию на утро понедельника, 18 мая, за экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли полную сумму залога. Суд определил ее в размере 140 млн грн.

Об этом со ссылкой на Высший антикоррупционный суд сообщает hromadske. Теперь Ермака должны выпустить из-под стражи.

За Ермака внесли залог

Как пояснили в ВАКС, пополнять счет для внесения залога можно было и на выходных. Однако суд проверяет наличие средств исключительно в рабочие дни. То, что собрана вся сумма – 140 млн грн – там зафиксировали утром в понедельник.

По словам адвоката экс-главы ОПУ, Игоря Фомина, средства были собраны уже по состоянию на вечер пятницы, 15 мая. Но, как он выразился, "ситуация стояла" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.

Поэтому выходные, 16 и 17 мая, Ермак провел в СИЗО.

С миру по нитке

Вокруг сбора 140 млн грн залога для Ермака развернулся настоящий экшн. Чтобы бывший топ-чиновник мог провести следующие два месяца не в камере, а у себя дома, деньги перечисляли самые разные люди. И практически до конца дня пятницы сохранялась интрига вокруг вопроса, останется ли Ермак ночевать в СИЗО – или его "команда поддержки" успеет собрать необходимую сумму.

Так, о своем вкладе в размере 8 млн грн на залог для Ермака публично объявила его бывшая бизнес-партнерша Роза Тапанова. Она сейчас входит в наблюдательные советы "Ощадбанка" и "Укрнафты", а в дополнение с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр".

Сразу 30 млн грн получил Сергей Ребров — бывший футболист киевского "Динамо", тренер, глава национальной сборной по футболу в течение трех лет.

9,8 млн грн, по данным проекта "Схемы", поступило от компании "Миралиф". Основным видом деятельности этой компании, зарегистрированной в Софиевской Борщаговке под Киевом, указывает основным видом своей деятельности услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Еще 5 млн грн залога внес адвокат бывшего главы Офиса президента, Игорь Фомин.

Источники проекта "Схемы" также сообщали о 6,5 млн грн от адвоката и бывшего партнера объединения Asters Сергея Свирибы.

А едва ли не наибольший резонанс получил "символический вклад" актера, продюсера и общественного деятеля Григория Гришкана, который в залог Ермаку перечислил 666 гривен – сумму, тождественную "числу зверя" из Библии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая ВАКС отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн грн. Защита экс-главы ОПУ сразу же начала собирать средства.

При этом адвокат Ермака признавался, что "лично проплатил" для своего подзащитного комфортную камеру.

В СИЗО Ермак попал из-за подозрения в отмывании средств.

