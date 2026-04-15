Чемпионку России по гимнастике наказали за неуважение к флагу Украины. Видео

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение по инциденту с Софией Ильтеряковой, который произошёл на этапе Кубка мира в Софии 30 марта 2026 года. 15-летняя сортсменка получила предупреждение за нарушение правил поведения во время церемонии награждения, связанной с украинским флагом и гимном.

По данным World Gymnastics, во время исполнения гимна Украины и демонстрации желто-синего флага на экране за подиумом Ильтерякова не повернулась в их сторону, как того требуют правила церемоний.

Комитет отметил, что атлеты в нейтральном статусе обязаны избегать действий, которые могут быть восприняты как неуважение или политический жест.

После рассмотрения обстоятельств и объяснений спортсменки дисциплинарный орган вынес предупреждение. В случае повторного нарушения ей может грозить лишение статуса индивидуального нейтрального атлета.

София Ильтерякова – гимнастка из Уфы, выступающая в художественной гимнастике. Специализируется в индивидуальных упражнениях с предметами и уже имеет результаты как на юниорском, так и на взрослом уровне.

К гимнастике она пришла в возрасте около шести с половиной лет. По состоянию на 2026 год тренируется в Москве под руководством Натальи Глембы и Екатерины Сергеевой.

На юниорской международной арене в 2024 году стала победительницей Игр БРИКС в упражнении с мячом. В 2025 году выиграла юниорское первенство России, взяв золото в многоборье, а также в упражнениях с обручем и мячом.

В 2026 году начала выступления среди взрослых спортсменок. На чемпионате Москвы в дебютном сезоне победила в многоборье. На чемпионате России завоевала серебро в многоборье. Позже на этапе Кубка мира в Софии стала серебряным призёром в упражнении с обручем, набрав 29,700 балла.

