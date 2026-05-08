Выполнять новое решение МОК по России и Беларуси отказались в виде спорте, где угрожают украинкам

Международная федерация тенниса (ITF) не рассматривает вопрос возвращения беларуских национальных команд после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В организации отметили, что статус спортсменов из РБ, а также России, остается неизменным.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте ITF. В федерации подчеркнули, что национальные ассоциации двух стран, которые являются со-агрессорами в отношении Украины, остаются под дисквалификацией, а санкции с Беларуси могут быть сняты не раньше осени.

"Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет существующую позицию МОК в отношении дисквалификации беларуской и российской теннисных федераций, которая остается в силе. Вопрос о членстве беларуской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре странами-членами ITF с правом голоса в соответствии с уставом", – разъяснили свою позицию в теннисной федерации.

Накануне МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Беларуси. В то же время санкции в отношении России были сохранены. В ответ World Athletics отказалась следовать призыву МОК.

Отметим, что украинка Александра Олейникова рассказала об угрозах со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ее жесткой позиции против агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорт России Михаил Дегтярев разнылся после отказа МОК снимать санкции с РФ и допускать ее к мировому спорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!