Катастрофа в небе: в США во время авиашоу столкнулись два истребителя. Видео, фото

В США во время авиашоу Gunfighter Skies в воздухе столкнулись два истребителя F/A-18. Авария произошла в штате Айдахо во время демонстрационного полета военно-морской авиации. После столкновения пилоты катапультировались. Все четверо членов экипажа выжили и были найдены спасателями.

Видео дня

Американское издание Idaho Statesman со ссылкой на представителя 366-го истребительного крыла авиабазы Mountain Home написало, что столкновение произошло 17 мая примерно в двух милях к северо-западу от базы. Спасательные службы прибыли на место сразу после аварии.

Во время объявления для зрителей ведущий авиашоу заявил: "У нас четыре успешных парашюта. Экипажи смогли катапультироваться". Позже военные уточнили, что на месте работают аварийные службы и продолжается расследование.

Черный дым над базой

Столкновение произошло во время выступления двух самолетов E/A-18G Growler демонстрационной группы Vikings. Очевидцы увидели в небе искры, после чего появился густой черный дым, а недалеко от места падения открылись четыре парашюта.

Один из журналистов Idaho Statesman, который находился на авиашоу, рассказал, что после удара на место немедленно отправился спасательный вертолет. А посетителям приказали оставаться на территории базы, чтобы экстренные службы могли беспрепятственно добраться до экипажей и локализовать возгорание сухой травы.

Из-за сильного ветра в программе в тот день не было выступлений парашютистов. Именно поэтому зрители сразу поняли, что парашюты в небе принадлежали пилотам.

Расследование аварии

Примерно в 14:30 по местному времени организаторы отменили оставшуюся часть программы Gunfighter Skies. В заявлении 366-го истребительного крыла указано, что аварийные службы работают на месте происшествия, а следователи устанавливают причины столкновения.

Gunfighter Skies провели впервые за последние восемь лет. Предыдущее шоу в 2018 году также запомнилось трагедией – тогда погиб пилот дельтаплана. А в 2003 году на авиашоу Mountain Home разбился самолет Thunderbird, однако пилот также смог катапультироваться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 3 апреля в Иране зафиксировали падение американского военного самолета F-15E, в провинции Бойерахмед. США начали поисково-спасательную операцию для эвакуации экипажа, тогда как иранские силы и местные жители также ищут пилотов в горной местности.

Один из собеседников Axios отметил, что "речь идет об экипаже американского самолета, который оказался на территории Ирана", в то же время иранские медиа сообщают о задержании одного из пилотов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!