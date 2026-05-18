Кто же все-таки победил на американо-китайском саммите, и сдал ли Трамп Тайвань?

Чтобы разобраться в этом, надо начать с того, что двое руководителей государств (да и вообще возглавляемые ими администрации) играют в совершенно разные игры. Условно говоря, если Трамп приехал со своей книгой The Art of the Deal, то Си встречал его с традиционным трактатом The Art of War. Один приехал торговаться, другой собирается противостоять. Один сфокусирован на сделках, другой на стратегических преимуществах. Один мыслит годами, другой десятилетиями. Один играет в шахматы (быстрые и агрессивные), другой в вейке, известные нам под названием го (медленные и рассудительные).

В вейке есть такой термин 本手 ("настоящая рука", бэньшоу, на японском хонте). Это правильный, надежный ход, который усиливает вашу структуру и ликвидирует слабости в ней, не атакуя противника, а укрепляя себя, устраняя собственные слабости, защищая от возможных будущих атак и лишая противника шансов создавать вам проблемы. Чтобы играть такие ходы, надо хорошо видеть всю доску на длительную стратегическую глубину.

Си не пытался воспользоваться слабостями Трампа. Он сделал "бэньшоу", ход на укрепление своей позиции, назвав это "конструктивной стратегической стабильностью". Трамп получил роскошный прием, но ничего не достиг. Не оправдались ни его надежды на крупные сделки, ни его стремление предотвратить будущие конфронтации с помощью сильной собственной позиции, ни (если предположить) провоцирование противника на выявление его намерений. Си просто отказался играть в его игру и вместо этого навязал свою.

Замечу, что концепция "бэньшоу" стала достаточно популярной в Китае в 2022 году, когда ее выбрали темой для национального выпускного экзамена (гаокао). Тогда китайские медиа массово описывали стратегию развития КНР именно как "бэньшоу" – надежная непоколебимая конструкция вместо суетливого поиска выгодных вариантов. Вы же не думаете, что это произошло случайно.

Так что вопрос, кто победил на саммите, некорректно поставлен. Несмотря на надежды американского президента, саммит не был быстрой игрой, в которой можно победить или хотя бы получить весомое преимущество, которое можно продемонстрировать. Саммит стал промежуточной точкой в долгой игре на получение стратегических преимуществ. Китай укрепил свою позицию и дал США право следующего хода.

Продолжая аналогии с длинной партией в вейке, по сути, Си дал понять Трампу: ты можешь разгребать неприятности на своем краю доски, а я тем временем развиваю прочную позицию на своем, и ты просто не сможешь меня укусить, если вдруг у тебя возникнет такое желание. Так что подумай о том, чтобы забрать свою меньшую часть доски и отдать мне мою большую, так будет хорошо для нас обоих. А других мы не будем спрашивать.

Теперь все зависит от того, что США будут делать дальше на Ближнем Востоке. Но это уже другая тема.