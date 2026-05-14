Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев возмутился допуском беларуских спортсменов с национальной символикой к соревнованиям. Депутат Государственной думы назвал такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) провокационным из-за отсутствия аналогичного допуска для атлетов из России.

Об этом Валуев заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот раскритиковал МОК, который заставляет россиян смотреть на то, как снимают санкции с соседней Беларуси.

"МОК действует по принципу "разделяй и властвуй". Они буквально говорят: белорусы, давайте запрыгивайте в наш замечательный междусобойчик. А нас там не хотят видеть. Более того, они хотят, чтобы белорусы именно были приглашены и выступали, а мы на это смотрели. Это чистая провокация", – сказал Валуев.

Накануне МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Беларуси. В то же время санкции в отношении России были сохранены. В ответ World Athletics отказалась следовать призыву МОК. Аналогичное решение приняли в теннисной ассоциации.

