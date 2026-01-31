Нейтральный статус снят. Россию допустили со своими флагом и гимном во всех возрастных категориях ко всем международным соревнованиям по тхэквондо

Всемирная федерация тхеквондо World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальными флагом и гимном. Новые правила вступают в силу немедленно и распространяются на все возрастные категории.

Решение было утверждено 31 января на заседании Совета World Taekwondo, которое прошло в Фуджейре, ОАЭ. В организации пояснили, что шаг сделан после аналогичного решения МОК, разрешившего молодежи из России и Беларуси выступать под национальной символикой на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

При этом часть ограничений для России и Беларуси остается в силе. Международные соревнования по тхеквондо по-прежнему запрещено проводить на территории России, а официальные представители государственных органов этих стран не будут получать аккредитацию на турниры.

Решение World Taekwondo распространяется на все международные старты под эгидой организации и касается как индивидуальных, так и командных соревнований. Таким образом, российские спортсмены по тхеквондо официально возвращаются к выступлениям без нейтрального статуса, с использованием национальной символики на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года российские спортсмены получили возможность вернуться на международную арену в водных командных дисциплинах: речь идет о нейтральном участии при строгих условиях. Это первый случай допуска России к мировым стартам в командных видах спорта после начала полномасштабной войны.

