"Не выступал два года. Запомню": гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, рассказал о дебюте в новой сборной

Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже 2024 года Илья Ковтун выразил восторг по поводу завоевания золотой медали на чемпионате Европы в Загребе, где он дебютировал под флагом Хорватии. 23-летний уроженец Черкасс, который отказался выступать за Украину, добавил, что прошел очень сложный путь к нынешней награде.

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Об этом Ковтун заявил в комментарии журналистам после своего выступлении, а его словам приводит телекомпания HRT. Один из самых талантливых гимнастов в мире подчеркнул, что вернулся на большую арену после двухлетнего перерыва, связанным с травмами и сменой гражданства.

"Это мое возвращение в профессиональный спорт. Я очень рад, что все так сложилось. Запомню этот день. Сначала было очень тяжело, после олимпийской медали я думал о том, что делать дальше. Позже я понял, что мне было полезно немного отдохнуть и залечить некоторые травмы. В конце концов, я не выступал на большой арене два года. Я упустил "золото" в многоборье в Париже. Я ожидал, что придет много людей, но не ожидал такого количества", – поделился эмоциями Ковтун.

Отметим, что арена в Загребе устроила овации Илье после его победы на чемпионате Европы-2026. До этого экс-украинец рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину. Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.

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