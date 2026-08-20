В Вашингтоне происходит процесс, за которым Украине важно внимательно следить.

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Американский Конгресс все более явно задает администрации Трампа неудобные вопросы: почему от Украины требуют уступок ради мира, но при этом россия продолжает получать экономические ресурсы для ведения войны?

Это уже не просто спор между демократами и республиканцами.

Это вопрос американских национальных интересов.

Сенатор Кристофер Кунс напомнил, что Украина в свое время отказалась от третьего в мире ядерного арсенала. Взамен она получила от США заверения в уважении её суверенитета и территориальной целостности, а также гарантии защиты её признанных границ.

Прошло более тридцати лет – и мир увидел, чего стоит международная система безопасности, если агрессору позволяют силой попирать международное право.

Сенатор отметил, что сегодня Украина не просто защищает свою территорию.

Она сдерживает россию – государство, которое поддерживает Иран, сотрудничает с другими противниками Запада и ведет войну, последствия которой выходят далеко за пределы украинских границ.

И именно поэтому американский политик задал простой вопрос:

Как можно требовать от Украины мира, если агрессор не лишен возможности финансировать войну?

Особенно странно это выглядит тогда, когда российские нефтяные доходы остаются одним из главных источников финансирования её военной машины.

Но есть и другая Америка.

7 августа Сенат США подавляющим большинством – 86 голосами против 11 – поддержал масштабный законопроект о санкциях против россии и тех, кто покупает ее энергоносители.

Это принципиально важный сигнал.

Ведь за более жесткую политику в отношении Кремля выступают не только демократы.

В Конгрессе сформировалась двухпартийная группа американских политиков, которые понимают одну простую вещь:

россию невозможно убедить прекратить агрессию, одновременно оставляя ей деньги на продолжение войны.

12 августа сенаторы Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен потребовали от администрации объяснить, почему приостановлено дальнейшее ужесточение санкций против компаний и банков, помогающих россии обходить ограничения.

Это уже не политический шепот.

Это публичный вызов политике Белого дома.

И теперь – самое важное.

3 НОЯБРЯ МОЖЕТ СТАТЬ ДНЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА

Именно в этот день американцы будут выбирать новый состав Конгресса.

Переизбираются все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Новый Конгресс начнет работу в январе 2027 года.

Сегодня республиканцы контролируют Сенат с перевесом 53–47, а их большинство в Палате представителей также очень незначительное.

Поэтому ноябрьские выборы могут коренным образом изменить баланс сил в Вашингтоне.

И здесь важно не делать преждевременных выводов.

Нельзя сказать, что демократы гарантированно победят.

Можно сказать, что после выборов американская политика может стать проукраинской.

Но следует отметить и другое:

если демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом, возможности администрации Трампа проводить политику умиротворения Кремля существенно сузятся.

У Конгресса появятся другие рычаги влияния.

Бюджет.

Санкции.

Контроль за их выполнением.

Расследования.

Международные обязательства.

И самое главное – возможность сформировать законодательную политику, которую президент уже не сможет игнорировать.

Поэтому Украине нельзя следить за Вашингтоном только через заявления Белого дома.

Америка – это не только президент.

Америка – это Конгресс.

Сенат.

Палата представителей.

Суды.

Штаты.

Американское общество.

И сегодня в американском парламенте все громче звучит мнение, имеющее принципиальное значение для Украины:

мир не может строиться путем наказания жертвы и экономического поощрения агрессора.

Украина должна сотрудничать со всеми американскими политическими силами, которые выступают за международное право, демократию и безопасность.

Не ждать ноября.

Работать нужно уже сейчас.

Ведь 3 ноября может изменить политический баланс в Вашингтоне.

И если это произойдет, кремлю придется иметь дело уже не только с позицией Белого дома, но и с Конгрессом, который способен сказать: хватит финансировать агрессию – пора платить за нее.