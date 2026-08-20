"Укрзалізниця" запустила новую функцию в приложении: кому она пригодится

"Укрзалізниця" запустила в приложении новую функцию — при выборе места пассажиры могут увидеть значок "лапки", который указывает на место человека, путешествующего с животным. Функция пока доступна не на всех направлениях, а для перевозки питомцев по-прежнему действуют отдельные правила относительно билетов, переносок, поводков и намордников.

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Об этом стало известно из публикации компании в социальной сети Threads. Нововведение реализовано в виде небольшой иконки "лапки", которая отображается непосредственно на схеме вагона при поиске и выборе свободного места.

Таким образом, пассажир еще до покупки билета может понять, где именно в вагоне уже будет человек с домашним питомцем. По желанию можно выбрать место подальше от животного или, наоборот, сесть рядом с ним.

Как работает новая функция

Механизм работы новой опции связан с процедурой оформления перевозки животного. Если пассажир при покупке билета оформляет необходимый документ или квитанцию на перевозку домашнего питомца, информация об этом попадает в систему. После оформления проезда соответствующее место на схеме вагона может обозначаться значком в виде лапки.

То есть другим пассажирам не нужно дополнительно искать информацию о том, будет ли в вагоне животное. Достаточно открыть схему мест при покупке билета и обратить внимание на специальные отметки.

В "Укрзалізниці" подтвердили запуск функции и отметили, что её появление связано с запросом самих пассажиров. Для многих людей вопрос соседства с домашними животными во время длительной поездки является важным, поэтому новая опция позволяет учесть это еще на этапе покупки билета.

Функция пока работает не на всех направлениях

В то же время новая возможность пока не гарантирует отображение животных абсолютно на всех рейсах. Пассажиры уже обращают внимание на то, что в отдельных случаях значок лапки на схеме вагона не появляется. В частности, пользователи сообщали о таких ситуациях в социальных сетях.

В одном из случаев пассажир приобрел билет на 25 августа для себя и своего французского бульдога, однако не увидел в приложении отметки о животном рядом со своим местом. Официальный перечень маршрутов, на которых новая функция уже работает в полном объеме, пока не обнародован. Поэтому отсутствие значка не обязательно означает, что в вагоне точно не будет пассажира с животным. Вероятно, функцию будут постепенно распространять на другие рейсы и направления.

Какие правила действуют при перевозке животных в поездах

Сам факт наличия специальной отметки в приложении не отменяет общих правил перевозки домашних животных по железной дороге. Для животного необходимо оформить соответствующий документ на перевозку и оплатить установленную стоимость. В приведенных правилах указано, что плата за перевозку животного рассчитывается как за 20 килограммов багажа.

В то же время конкретные требования зависят от размера животного и типа поезда. Небольших собак, кошек и других домашних животных во время путешествия необходимо перевозить в специальной сумке или контейнере.

Переноска должна быть пригодной для транспортировки животного, а её дно — плотным и непроницаемым для влаги. Отмечается, что это необходимо не только для комфорта животного, но и для соблюдения санитарных требований в вагоне и предотвращения неудобств для других пассажиров.

Для крупных собак действуют отдельные требования

Если речь идет о собаке значительных размеров, правила перевозки отличаются. Для собак, высота которых в холке превышает 45 сантиметров, необходимы поводок и намордник.

Кроме того, для перевозки крупной собаки в купейном вагоне владельцу необходимо выкупить все свободные места в купе. Владелец также несет ответственность за поведение животного на протяжении всей поездки.

Отдельные правила предусмотрены для собак-поводырей, а также служебных собак военнослужащих и представителей силовых структур. Такие животные могут перевозиться бесплатно и без необходимости выкупа всего купе в случаях, предусмотренных правилами перевозки.

Как перевозят животных в пригородных поездах

В пригородных поездах правила в отношении мелких животных несколько проще. Маленьких собак и кошек разрешается держать на руках. Также животное можно перевозить в переноске, которую размещают под пассажирским сиденьем. Однако владелец в любом случае должен следить за поведением животного и соблюдать санитарные требования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, путешествующим за границу по железной дороге через аэропорт молдавского Кишинева, будет проще добраться до этого авиахаба — для них запустили шаттл от станции "Ревака". Трансфер будет бесплатным, а цены на железнодорожные билеты начинаются от 2,8 тыс. грн.

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