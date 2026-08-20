Рейдерское захватывание недвижимости на сумму 514 тыс. долларов: раскрыта схема с участием Минюста, народных депутатов и чиновницы Администрации президента

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили крупную преступную организацию, которая, по версии следствия, занималась рейдерским захватом предприятий и дорогостоящей недвижимости. Осенью 2025 года фигуранты завладели активами на сумму свыше 248 млн грн, а в мае 2026-го пытались получить контроль над имуществом ещё на 207 млн грн. В схему, по данным правоохранителей, привлекали хакеров, судебные и административные механизмы, а финансирование обеспечивал действующий народный депутат, который выделил не менее $514 тысяч.

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Об этом говорится в расследовании НАБУ, получившем название "Фимида". Официально правоохранители не называют имя чиновницы Минюста, фигурирующей в описании этого эпизода. В то же время, если сопоставить обнародованные НАБУ и САП обстоятельства дела с датами пребывания должностных лиц на своих постах, речь идет о периоде, когда обязанности министра юстиции временно исполняла Елена Ференс.

В частности, среди возможных участников схемы упоминаются действующий народный депутат Вадим Столар, бывший народный депутат Максим Микитась и бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра. По версии правоохранителей, конечной целью было установление контроля над предприятиями и объектами недвижимости, принадлежавшими другим владельцам.

Как работала схема

По материалам следствия, двое соорганизаторов договорились о совместной реализации схемы по захвату активов. Для этого использовали несколько инструментов одновременно.

Одним из ключевых элементов было незаконное переоформление корпоративных прав предприятий. К операциям, как утверждают НАБУ и САП, привлекали хакеров, которые выдавали себя за государственных регистраторов и получали доступ к реестрам.

После этого в государственные базы данных вносились ложные сведения и поддельные документы, на основании которых право собственности на компании переходило к лицам, подконтрольным фигурантам.

Особенно показательно то, что формальными владельцами захваченных активов могли становиться лица из окружения организаторов. По данным следствия, корпоративные права предприятий переоформляли, в частности, на собственных охранников одного из соорганизаторов. Таким образом, реальный контроль над активами оставался у организаторов, тогда как на бумаге их владельцами становились другие люди.

НАБУ и САП выявили несколько эпизодов деятельности группировки. В частности, осенью 2025 года, по версии следствия, ее участники незаконно завладели активами предприятий общей стоимостью более 248 млн грн.

В мае 2026 года фигуранты уже пытались установить контроль над недвижимостью в Киеве стоимостью более 207 млн грн. Отдельной целью рейдеров, по данным следствия, был объект недвижимости в центральной части столицы. Его стоимость оценивается более чем в 500 млн грн.

При чем здесь хакеры

Одной из наиболее важных деталей дела является использование киберинструментов. По данным следствия, после получения доступа к государственным реестрам участники схемы могли изменять информацию о владельцах компаний и регистрировать переход корпоративных прав.

Фактически это позволяло за короткий промежуток времени создать на бумаге новую структуру собственности предприятия, хотя законный владелец при этом не продавал свою компанию и не передавал свои права. После такого переоформления у организаторов возникала ещё одна проблема — законные владельцы могли обратиться в правоохранительные органы или попытаться через суд и Минюст вернуть контроль над имуществом.

Именно поэтому, по версии следствия, рейдерская схема не ограничивалась лишь вмешательством в реестры.

Как пытались закрепить захваченное имущество

Чтобы удержать контроль над предприятиями, участники организации, по данным НАБУ и САП, использовали судебные и административные механизмы. В частности, речь идет о:

блокировку регистрационных действий;

использование подконтрольных лиц в судебных процессах;

инициирование процедур банкротства;

получение необходимых судебных решений;

влияние на рассмотрение жалоб в Министерстве юстиции;

привлечение должностных лиц для лоббирования нужных решений.

Один из эпизодов касался предприятия, с помощью которого участники схемы стремились получить доступ к дорогой недвижимости в центре Киева. Для этого, по версии следствия, была инициирована процедура банкротства.

27 января 2026 года судья удовлетворил заявление лица, подконтрольного организаторам, об обеспечении иска и запретил проводить регистрационные действия в отношении предприятия. Уже 26 марта судья удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего, связанного с преступной организацией, и прекратил полномочия директора компании. Таким образом, как считают детективы, законного владельца постепенно лишали возможности контролировать предприятие.

В деле фигурирует Минюст

Отдельный блок расследования касается влияния на должностных лиц Министерства юстиции. По данным следствия, организаторы пытались влиять на рассмотрение жалоб о рейдерских действиях и добиться решений, которые позволили бы сохранить контроль над захваченными активами.

Показательным является эпизод, произошедший в декабре 2025 года: 29 декабря Коллегия Министерства юстиции по рассмотрению жалоб, по данным следствия, приняла заключение о законности перехода права собственности на одно из захваченных предприятий к подконтрольному лицу. 31 декабря 2025 года это заключение было утверждено исполняющим обязанности министра юстиции.

Отдельным эпизодом стала попытка завладеть дорогой недвижимостью в центральной части столицы. По версии правоохранителей, для этого фигуранты планировали использовать поддельное судебное постановление и внести соответствующие сведения в реестр недвижимости.

К реализации замысла снова могли привлечь хакеров. Если бы такая схема сработала, информация в государственном реестре создала бы формальное основание для дальнейших операций с недвижимостью, хотя реального законного перехода права собственности не происходило.

В то же время один из самых резонансных эпизодов, по данным следствия, завершился неудачей. Сотрудники Министерства юстиции, осознавая возможные последствия выполнения незаконных указаний, отказались участвовать в реализации схемы. В результате организаторам не удалось довести замысел по завладению недвижимостью до конца.

Какие должностные лица фигурируют в деле

Официально НАБУ и САП в первом сообщении не назвали всех фигурантов. В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что среди возможных фигурантов дела числятся народный депутат Вадим Столар, бывший народный депутат Максим Микитась и бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра.

19 августа, в день проведения спецоперации, Ирину Мудру освободили от должности заместителя главы ОП указом президента. Причина увольнения в указе не указывалась.

Позже стало известно, что Мудре сообщили о подозрении. Её адвокат при этом опроверг информацию о задержании, заявив, что речь шла о следственных действиях и вручении уведомления о подозрении.

По данным следствия, финансирование деятельности преступной организации обеспечивал один из её соорганизаторов — действующий народный депутат. Речь идет как минимум о 514 тысячах долларов США.

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили участникам преступной организации о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности о мошенничестве, противоправном завладении имуществом предприятия, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующие и бывшие народные депутаты Украины. После публикации первых подробностей уже начались кадровые перестановки.

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