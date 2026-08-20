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Рейдерское захватывание недвижимости на сумму 514 тыс. долларов: раскрыта схема с участием Минюста, народных депутатов и чиновницы Администрации президента

Дарина Герцева
Рынки и компании
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НАБУ раскрыло преступную рейдерскую схему. Иллюстративное фото.
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили крупную преступную организацию, которая, по версии следствия, занималась рейдерским захватом предприятий и дорогостоящей недвижимости. Осенью 2025 года фигуранты завладели активами на сумму свыше 248 млн грн, а в мае 2026-го пытались получить контроль над имуществом ещё на 207 млн грн. В схему, по данным правоохранителей, привлекали хакеров, судебные и административные механизмы, а финансирование обеспечивал действующий народный депутат, который выделил не менее $514 тысяч.

Об этом говорится в расследовании НАБУ, получившем название "Фимида". Официально правоохранители не называют имя чиновницы Минюста, фигурирующей в описании этого эпизода. В то же время, если сопоставить обнародованные НАБУ и САП обстоятельства дела с датами пребывания должностных лиц на своих постах, речь идет о периоде, когда обязанности министра юстиции временно исполняла Елена Ференс.

В частности, среди возможных участников схемы упоминаются действующий народный депутат Вадим Столар, бывший народный депутат Максим Микитась и бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра. По версии правоохранителей, конечной целью было установление контроля над предприятиями и объектами недвижимости, принадлежавшими другим владельцам.

Запись видеозаписей по делу "Фимида"
Запись допросов по делу "Фимида"

Как работала схема

По материалам следствия, двое соорганизаторов договорились о совместной реализации схемы по захвату активов. Для этого использовали несколько инструментов одновременно.

Одним из ключевых элементов было незаконное переоформление корпоративных прав предприятий. К операциям, как утверждают НАБУ и САП, привлекали хакеров, которые выдавали себя за государственных регистраторов и получали доступ к реестрам.

После этого в государственные базы данных вносились ложные сведения и поддельные документы, на основании которых право собственности на компании переходило к лицам, подконтрольным фигурантам.

Кто фигурировал в преступной схеме

Особенно показательно то, что формальными владельцами захваченных активов могли становиться лица из окружения организаторов. По данным следствия, корпоративные права предприятий переоформляли, в частности, на собственных охранников одного из соорганизаторов. Таким образом, реальный контроль над активами оставался у организаторов, тогда как на бумаге их владельцами становились другие люди.

НАБУ и САП выявили несколько эпизодов деятельности группировки. В частности, осенью 2025 года, по версии следствия, ее участники незаконно завладели активами предприятий общей стоимостью более 248 млн грн.

В мае 2026 года фигуранты уже пытались установить контроль над недвижимостью в Киеве стоимостью более 207 млн грн. Отдельной целью рейдеров, по данным следствия, был объект недвижимости в центральной части столицы. Его стоимость оценивается более чем в 500 млн грн.

При чем здесь хакеры

Одной из наиболее важных деталей дела является использование киберинструментов. По данным следствия, после получения доступа к государственным реестрам участники схемы могли изменять информацию о владельцах компаний и регистрировать переход корпоративных прав.

Рейдерская схема на сотни миллионов

Фактически это позволяло за короткий промежуток времени создать на бумаге новую структуру собственности предприятия, хотя законный владелец при этом не продавал свою компанию и не передавал свои права. После такого переоформления у организаторов возникала ещё одна проблема — законные владельцы могли обратиться в правоохранительные органы или попытаться через суд и Минюст вернуть контроль над имуществом.

Именно поэтому, по версии следствия, рейдерская схема не ограничивалась лишь вмешательством в реестры.

Как пытались закрепить захваченное имущество

Чтобы удержать контроль над предприятиями, участники организации, по данным НАБУ и САП, использовали судебные и административные механизмы. В частности, речь идет о:

  • блокировку регистрационных действий;
  • использование подконтрольных лиц в судебных процессах;
  • инициирование процедур банкротства;
  • получение необходимых судебных решений;
  • влияние на рассмотрение жалоб в Министерстве юстиции;
  • привлечение должностных лиц для лоббирования нужных решений.

Один из эпизодов касался предприятия, с помощью которого участники схемы стремились получить доступ к дорогой недвижимости в центре Киева. Для этого, по версии следствия, была инициирована процедура банкротства.

27 января 2026 года судья удовлетворил заявление лица, подконтрольного организаторам, об обеспечении иска и запретил проводить регистрационные действия в отношении предприятия. Уже 26 марта судья удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего, связанного с преступной организацией, и прекратил полномочия директора компании. Таким образом, как считают детективы, законного владельца постепенно лишали возможности контролировать предприятие.

В деле фигурирует Минюст

Отдельный блок расследования касается влияния на должностных лиц Министерства юстиции. По данным следствия, организаторы пытались влиять на рассмотрение жалоб о рейдерских действиях и добиться решений, которые позволили бы сохранить контроль над захваченными активами.

Рейдеры захватывали предприятия на сотни миллионов

Показательным является эпизод, произошедший в декабре 2025 года: 29 декабря Коллегия Министерства юстиции по рассмотрению жалоб, по данным следствия, приняла заключение о законности перехода права собственности на одно из захваченных предприятий к подконтрольному лицу. 31 декабря 2025 года это заключение было утверждено исполняющим обязанности министра юстиции.

Кто принимал соответствующие приказы

Отдельным эпизодом стала попытка завладеть дорогой недвижимостью в центральной части столицы. По версии правоохранителей, для этого фигуранты планировали использовать поддельное судебное постановление и внести соответствующие сведения в реестр недвижимости.

К реализации замысла снова могли привлечь хакеров. Если бы такая схема сработала, информация в государственном реестре создала бы формальное основание для дальнейших операций с недвижимостью, хотя реального законного перехода права собственности не происходило.

В то же время один из самых резонансных эпизодов, по данным следствия, завершился неудачей. Сотрудники Министерства юстиции, осознавая возможные последствия выполнения незаконных указаний, отказались участвовать в реализации схемы. В результате организаторам не удалось довести замысел по завладению недвижимостью до конца.

Какие должностные лица фигурируют в деле

Официально НАБУ и САП в первом сообщении не назвали всех фигурантов. В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что среди возможных фигурантов дела числятся народный депутат Вадим Столар, бывший народный депутат Максим Микитась и бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра.

19 августа, в день проведения спецоперации, Ирину Мудру освободили от должности заместителя главы ОП указом президента. Причина увольнения в указе не указывалась.

Позже стало известно, что Мудре сообщили о подозрении. Её адвокат при этом опроверг информацию о задержании, заявив, что речь шла о следственных действиях и вручении уведомления о подозрении.

По данным следствия, финансирование деятельности преступной организации обеспечивал один из её соорганизаторов — действующий народный депутат. Речь идет как минимум о 514 тысячах долларов США.

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили участникам преступной организации о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности о мошенничестве, противоправном завладении имуществом предприятия, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, утром 19 августа сотрудники НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Схемой руководили действующие и бывшие народные депутаты Украины. После публикации первых подробностей уже начались кадровые перестановки.

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