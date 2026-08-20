Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о нахождении 8,4 миллиона украинцев за рубежом.

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По данным Управления верховного комиссара ООН в делах беженцев, более 5,7 миллиона украинцев выехали за рубеж с 2022 года из-за полномасштабноговтордения РФ,

озвученное же Лубинцом количество - это с начала российской агрессии в 2014 году.

При этом европейские страны могут начать соревноваться за украинских беженцев:

они уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда – знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации,

для работодателей это меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

Так что Украине придётся выдерживать конкуренцию за своих же граждан со стороны других государств.

И, если после войны значительная часть граждан изберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников - именно тогда, когда они будут наиболее нужны.

Поэтому правительство планирует развернуть "Сеть единства украинцев", которая поможет гражданам за рубежом поддерживать связь и будет способствовать их возвращению.

В связи с тем, что при этом много внимания уделяется именно информационному обеспечению наших граждан за рубежом, отмечу:

стоит иметь в виду, что в Украине вероятна реформа налогообложения доходов физических лиц (с растущей по мере роста дохода ставкой!),

частью которой является реформа единого налога.

Прямая речь:

"Мы должны внедрить польскую модель единого налога:

РРО - с нуля,

объёмы – до 2 млн евро,

единый лимит НДС как для ФЛП, так и для других. Сумму можно обсуждать, но он должен быть единым

[специалисты напоминают, что в Польше лимит освобождения от НДС, который в этом году был повышен с 200 тыс. до 240 тыс. злотых, составляет примерно 56,6 тыс. евро (или около 3 млн грн)].

И в рамках единого налога – разные ставки для разных видов деятельности", -

рассказали в Верховной Раде, отметив, что, когда речь идет о торговле, ставка составляет 3%, если же об услугах - 10% и выше.

Другая важная налоговая информация:

президент не подписывает законопроект об обложении цифровых платформ

[где в конечную версию вставили ослабление требований к депутатам, и Еврокомиссия попросила в таком виде законопроект не подписывать].

Причём специалисты акцентируют: налоги по новым правилам, даже если и будут действовать, фактически начнут удерживаться в 2028 году за доходы 2027-го.

Однако уже сейчас некоторые платформы, чтобы не потерять работников, которые с ними сотрудничают, во время перемен, рекомендуют им зарегистрироваться в качестве ФЛП на едином налоге 3-й группы,

более того: они даже согласны компенсировать им полагающиеся в таком случае единый налог 5% и военный сбор 1%, что и так менее 10%

(а ЕСВ такие ФЛП уплачивают только с минзарплаты, да и то если он не уплачиваются по основному месту работы).

Так что даже не принятое - в определённой степени уже действует.

Ну а напоследок - информация насчёт минзарплат:

среди стран ЕС самый низкий размер (в евро) - у Болгарии - 620,

а у Украины - 169…