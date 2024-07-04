'Не смог ничего навязать': российский экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд выразил уверенность в том украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) победит британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше 21 декабря. Россиянин подчеркнул, что в первом поединке наш соотечественник доказал свой высокий класс и превосходство над оппонентом.

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Об этом Дрозд заявил в интервью порталу Vprognoze. Он также назвал рациональным решение Усика отказаться от чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), так как проводить защиту этого титула куда менее выгодным шагом, чем проведение повторного боя с Фьюри.

"Александр Усик имеет свои взгляды. Он доказал всему миру, что является лучшим тяжеловесом на сегодня. Держаться за пояс, если это противоречит выбранному им направлению, не стоит. Думаю, что для него финансовая составляющая интересна, а реванш с Тайсоном Фьюри может стать ещё более успешным в финансовом плане, поэтому он делает правильный выбор. Не думаю, что поединок сложится по-другому. Класс и уровень Усика очень высок. Даже Тайсон Фьюри не смог ему ничего навязать. У него были выигрышные раунды, были неплохие моменты. Это бокс, но я думаю, что Усик победит и в реванше", – сказал Дрозд.

Ранее стало известно, что IBF не оставила выбора Усику, что и привело к отказу украинца от пояса. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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