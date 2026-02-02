Не считают лучшими: боец ММА из РФ пожаловался на то, что 'россиян сейчас притесняют'

Известный российский боец смешанных единоборств ММА Сергей Харитонов выдал эпичный бред о том, что боксеров из РФ низко оценивают в различных рейтингах. 45-летний уроженец Плесецка пожаловался на то, что представителям страны-агрессора не дают призы лучших в мире или в отдельных номинациях.

Об этом Харитонов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. По его словам, представитель полутяжелого веса Дмитрий Бивол якобы должен был победить в рейтинге лучших боксеров 2025 года, однако не смог этого сделать из-за того, что "россиян сейчас просто притесняют".

"Бивол, по моему мнению, – лучший боксер 2025 года. Россиян сейчас просто притесняют в рейтингах, поэтому награду "Лучший боксер года" отдали Кроуфорду. Российские бойцы не раз доказывали, что они лучшие, но условия диктует мировое сообщество. Поэтому наших спортсменов, какими бы сильными они ни были, оттесняют", – сказал Харитонов.

Отметим, что Бивол в 2025 году стал абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе, победив в реванше Артура Бетербиева решением большинства судей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суперчемпион Александр Усик отказался приветствовать Артура Бетербиева во время вечера бокса в Нью-Йорке.

