Называл больным: Усик отказался здороваться с фанатом Кадырова в США. Видео

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик не стал приветствовать россиянина Артура Бетербиева во время вечера бокса в Нью-Йорке. Наш соотечественник проигнорировала фаната главы Чечни Рамзана Кадырова, который находился прямо перед 39-летним уроженцем временно оккупированного Крыма.

Соответствующее видео было опубликовано на канале проекта LuckyPunch на видеохостинге YouTube. В ролике видно, что Усик подошел поприветствовать влиятельного в мире бокса председателя Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейхом, а также британским промоутером Эдди Хирном.

Все это время Бетербиев находился в нескольких метрах от украинца, однако тот не обратил на россиянина никакого внимания. Позже оба боксера сфотографировались с Турки, легендарным Геннадием Голвкиным, а также Дмитрием Биволом и Конором Беном, однако находились по разные стороны.

Напомним, что Бетербиев несколько раз встречался с Усиком на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что Усик в Нью-Йорке также стал свидетелем боя между американцем Джареллом Миллером и нигерийца Кингсли Ибе, во время которого у боксера из США от ударов оторвался парик. В кулуарах шоу украинец также сказал, когда планирует вернуться на ринг.

