Знаменитый российский боксер лишился титула абсолютного чемпиона. Что произошло

Российский боксер Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО), скрывающийся от санкций под флагом Кыргызстана, добровольно отказался от чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе. Он решил не проводить бой с мексиканцем Давидом Бенавидесом, который был обязательным претендентом, и сосредоточился на подготовке к третьему поединку с соотечественником Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО).

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Таким образом, Бивол утратил статус абсолютного чемпиона мира — теперь у него остаются титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. А пояс WBC автоматически перешел к Бенавидесу, ранее имевшему статус временного чемпиона.

Решение Бивола было официально передано через его адвоката Патрика Инглиша, что вызвало раздражение у главы WBC Маурисио Сулеймана.

"Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола, Патрика Инглиша, с такими нелепыми аргументами, что я предпочитаю их не обсуждать. В письме сообщается, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес становится чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе", – написал Сулейман у себя в Х.

Однако команда боксера заявила, что действует в рамках прежних договоренностей и спортивной логики: приоритет должен был быть отдан IBF, которая первой заявила права на следующий бой.

Выбор в пользу завершения трилогии с Бетербиевым выглядит логичным, особенно после того как в феврале Бивол взял реванш за поражение в первом бою. Третья встреча между ними может стать главным событием года в боксе. Дата и место пока не названы, но переговоры идут, и не исключено участие саудовских промоутеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября 2024-го чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. На Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстан проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112.

22 февраля этого года Бивол взял реванш (114:114, 115:113, 116:112).

Ранее появилась информация, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх больше не заинтересован в организации боя между Биволом и непобедимым американцем Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) в этом году.

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