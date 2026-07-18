Не проводить. ФИФА приняла официальное решение по финалу ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не проводить увеличенный перерыв в финале чемпионата мира 2026 года, несмотря на первоначальные планы организовать паузу по образцу американского Супербоула. Вместо обсуждавшихся ранее 25-30 минут команды проведут в раздевалках не более 17 минут.

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Международная федерация футбола официально опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что перерыв в финальном матче между сборными Испании и Аргентины будет растянут ради масштабного музыкального шоу. В результате пауза окажется лишь на две минуты длиннее стандартного лимита, установленного правилами IFAB.

ФИФА уже уведомила обе национальные федерации о регламенте финала. Согласно утвержденному плану, 11 минут отведены непосредственно на выступление артистов, еще 6 минут займут монтаж и демонтаж сцены, а также подготовка газона стадиона "МетЛайф" ко второму тайму.

Ранее ряд авторитетных медиа сообщал, что организация рассматривает вариант с перерывом продолжительностью до 30 минут. Такая инициатива вызвала критику со стороны представителей футбольного сообщества, которые указывали на возможное влияние длительной паузы на игровой ритм и физическое состояние футболистов.

Впервые в истории чемпионатов мира в перерыве финала состоится полноценное хафтайм-шоу. Его куратором выступит фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Среди заявленных участников: Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, рэпер Burna Boy, дирижер Густаво Дудамель, хор PS22 и персонажи программы "Улица Сезам".

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