Олимпийская чемпионка Светлена Журова выразила уверенность в том, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре не будет "провокаций в адрес российских спортсменов". Депутатка Государственной думы обрадовалась, что в стране-хозяйке турнира нет украинской диаспоры.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина похвалила международную федерацию World Aquatics, несмотря на то, что организация запретила российским спортсменам использовать в социальных сетях национальную символику.

"На чемпионате мира в Сингапуре вряд ли будут провокации в адрес российских спортсменов. Там нет украинской диаспоры или подобных настроений. Да и Международная федерация водных видов, думаю, не позволит такие вещи. Она лояльно относится к нам, потому что выстроены многолетние отношения с нашей федерацией. Видно, что World Aquatics хочет, чтобы Россия вернулась в плавание. Сейчас уже бывший глава этой организации Хулио Маглионе всегда был за нас. Я лично встречалась с ним", – сказала Журова.

Отметим, что World Aquatics также запретила федерации РФ по водным видам спорта публиковать результаты ЧМ, который проходит с 11 июля по 3 августа. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, российская синхронистка Татьяна Гайдай показала худший в истории результат для атлетов из РФ в сольной технической программе на чемпионате мира по воднім видам спорта в Сингапуре.

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