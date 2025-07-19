С Россией, которую допустили на ЧМ по водным видам спорта, случился исторический провал

Российская синхронистка Татьяна Гайдай, многократная чемпионка страны и победительница Игр БРИКС, показала худший в истории результат для российских спортсменок в сольной технической программе на чемпионате мира. На ЧМ-2025 в Сингапуре она заняла лишь 12-е место, набрав 228,5625 балла.

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Это выступление стало настоящим крахом для страны, которая долгие годы доминировала в синхронном плавании. Медали в этой дисциплине начали разыгрываться с 2007 года, и с тех пор россиянки выигрывали каждый раз, когда выходили на старт. Даже в произвольной программе соло они уступали лишь однажды — в 2007 году. Однако после отстранения с 2022 по 2024 год участие российских спортсменок в чемпионатах мира было приостановлено. Возвращение оказалось неудачным.

Победу в финале одержала китаянка Сюй Хуэйянь (272,9917), "серебро" завоевала белоруска Василина Хондошко (260,5416), а "бронза" досталась испанке Ирис Тио Касас (260,2917).

Гайдай уверенно прошла квалификацию, заняв 7-е место, но затем вместе с тренером Еленой Вороновой пошла на риск — усложнила программу. Этот шаг не оправдался: в финале спортсменка не справилась с исполнением и опустилась на последнее, 12-е место.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира в Сингапуре продлятся до 25 июля. Будут разыграны 11 комплектов наград. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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