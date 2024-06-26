'Не понимаю, почему люди говорят...' Ребров возмутился реакцией на игру сборной Украины в матче со Словакией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорически не согласился с утверждением, что команда играла на удержание победного счета в матче со Словакией во втором туре чемпионата Европы-2024. Наставник "сине-желтых" отметил, что его подопечным важно было добыть три очка, а не думать о разнице мячей.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед поединком против Бельгии, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 50-летний специалист добавил, что психологически футболистам необходимо было закрыть разгромное поражение от Румынии в стартовой игре чемпионата.

"У нас сейчас есть три очка, это было очень важно в игре со словаками. Не знаю, почему люди говорят, что мы делали все замены на оборону. Мы не говорили, что должны только обороняться. Но игроки ментально понимали, что очень важно сберечь этот результат после поражения 0:3. Никто не говорил, что нам очень важно сесть в оборону, но соперник пытался отыграться", – сказал Ребров.

Напомним, что сборной Украины для гарантированного выхода из группы нужно побеждать команду Бельгии. Ранее OBOZ.UA представил все расклады для нашей команды.

Отметим, что букмекеры твердо уверены, что Румыния и Словакия попытаются выбросить кого-то из пары Украина – Бельгия, расписав ничью в заключительный игровой день. В Румынии также нет сомнений в таком развитии событий.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 среды, 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) наложил запрет для болельщиков сборной Украины на Евро-2024.

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