Не на ЗСУ. Раскрыто, куда Магучих первым делом пожертвовала 1 млн гривен призовых за Олимпиаду-2024

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих перевела украинским зоозащитникам 1 000 000 грнивен, сообщает организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals в Instagram. Кроме самой UAnimals, деньги получили еще четыре приюта для животных.

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"Мы чрезвычайно благодарны Ярославе за добрый поступок – благодаря ей тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна", – сказала руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

Смоляр призналась, что мечтает о том моменте, когда помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе.

"Именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот миг", – добавила Смоляр.

Комментируя пожертвование Магучих призналась, что у нее самой беспородный кот, которого она взяла из приюта.

"Но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное – спасите!" – обратилась к своим поклонникам Ярослава.

Напомним, что Украина выплатит всем олимпийским чемпионам Игр в столице Франции по 120 000 долларов. Еще 50 тысяч долларов Ярослава получит от Международной федерации легкой атлетики.

8 августа Магучих в интервью Reuters призналась, что поддерживает и будет поддерживать ВСУ в войне против России и часть заработанных денег отдаст волонтером для помощи украинских военных на фронте.

4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

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