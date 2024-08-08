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Магучих впервые в истории заплатят за "золото" Олимпиады

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,3 т.
Магучих впервые в истории заплатят за 'золото' Олимпиады

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) стала первой в мире международной спортивной федерацией, которая ввела призовые за победу на Олимпийских играх. Такое решение было принято перед Парижем-2024 и одной из первых получательниц такого гранта стала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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Наша соотечественница за победу на ОИ-2024 получит от World Athletics 50 тысяч долларов призовых средств. Такой "подарок" запланирован от World Athletics лишь для обладателей золотых наград.

Магучих впервые в истории заплатят за "золото" Олимпиады

Стоит отметить, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах изнчально выступил с публичной критикой после такого решения World Athletics.

В интервью BBC Бах посоветовал отдать все деньги не чемпионом Олимпиад, а на развитие легкой атлетики во всем мире. Глава МОК считает, что финансирование необходимо всем спортсменам, чтобы они получили лучшие условия для тренировок, лучшие помещения и была нивелирована разница между атлетами из бедных и богатых стран.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Магучих впервые в истории заплатят за "золото" Олимпиады

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Магучих впервые в истории заплатят за "золото" Олимпиады

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Магучих впервые в истории заплатят за "золото" Олимпиады

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

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