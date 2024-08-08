Магучих впервые в истории заплатят за 'золото' Олимпиады

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) стала первой в мире международной спортивной федерацией, которая ввела призовые за победу на Олимпийских играх. Такое решение было принято перед Парижем-2024 и одной из первых получательниц такого гранта стала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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Наша соотечественница за победу на ОИ-2024 получит от World Athletics 50 тысяч долларов призовых средств. Такой "подарок" запланирован от World Athletics лишь для обладателей золотых наград.

Стоит отметить, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах изнчально выступил с публичной критикой после такого решения World Athletics.

В интервью BBC Бах посоветовал отдать все деньги не чемпионом Олимпиад, а на развитие легкой атлетики во всем мире. Глава МОК считает, что финансирование необходимо всем спортсменам, чтобы они получили лучшие условия для тренировок, лучшие помещения и была нивелирована разница между атлетами из бедных и богатых стран.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

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