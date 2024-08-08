Магучих призналась, куда потратит призовые за 'золото' Олимпиады-2024

Украинская чемпионка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих заработанные деньги потратит на благотворительность. 22-летняя днепрянка в интервью Reuters призналась, что поддерживает и будет поддерживать ВСУ в войне против России.

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Наше государство всем своим спортсменам за золотую медаль Олимпиады выплачивает 125 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов Ярослава получит от Международной федерации легкой атлетики.

"Во-первых, у меня есть команда, которой я все ж таки, должна что-то отдать, потому что мы работаем вместе. Часть отдам на Вооруженные силы Украины и плюс волонтерам, потому что сейчас очень много сборов и, к сожалению, в последнее время они очень медленно закрываются", - сказала Магучих.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

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