Сколько призовых заработали украинцы на Олимпиаде-2024: кто получит больше всех

Накануне в Париже завершились Олимпийские игры 2024 года. Украину на соревнованиях представляли 140 атлетов, которые принесли нашей стране 12 наград – три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Это лучший показатель "сине-желтых" за последние 12 лет.

Видео дня

Призовые нашим спортсменам остались на том же уровне, что и в Токио-2020 – 125 тысяч долларов за первое место, 100 тысяч – за второе и 80 – за третье. Это означает, что больше всех премиальных за выступление в столице Франции получил саблистка Ольга Харлан. Вместе с командой она добыла "золото" Игр, а в индивидуальных соревнованиях стала бронзовой призеркой. Это принесло ей 205 тысяч долларов от государства.

По 125 тысяч получат боксер Александр Хижняк, фехтовальщицы Елена Кривицкая, Юлия Бакастова и Алина Комащук, а также прыгунья в высоту Ярослава Магучих. При этом последней дополнительные 50 тысяч долларов выплатит международная федерация World Athletics.

По 100 тысяч заработали на Играх представители спортивной борьбы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбьачок, стрелец Сергей Кулиш и гимнаст Илья Ковтун. А борец Жан Беленюк, метатель молота Михаил Кохан и прыгунья в высоту Ирина Геращенко разбогатели на 80 тысяч долларов.

Общие выплаты спортсменам составят 1 млн 670 тысяч долларов. Отметим, что Магучих уже объявила о том, что часть средств направит на нужды ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх, побив рекорд Яны Клочковой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!