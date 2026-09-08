Названы все участницы первого в истории абсолютного ЧМ в прыжках в высоту. Что с Магучих

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) официально назвал всех участников первого в истории абсолютного чемпионата мира. На турнире, который состоится в венгерской столице Будапеште 11-13 сентября, выступит 381 спортсмен в 28 дисцпилинах.

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Внимание украинцев будет приковано к сектору для прыжков в высоту среди женщин, где выступят сразу три представительницы нашей страны. Как информирует официальный сайт World Athletics, турнире стартуют олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, бронзовая призерка ОИ-2024 Ирина Геращенко и победительница первенства планеты-2017 Юлия Левченко.

Противостоять украинские девушки будут австралийкам Елеанор Паттерсон и Николе Олислагерс, полячке Марии Жодзик, сербке Ангелине Топич и Ламаре Дистин из Ямайки.

Абсолютный чемпионат по легкой атлетике стал новым революционным турниром в календаре World Athletics, где собраны самые звездные спортсмены. Еще общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов, а победители отдельных дисциплин получат гонорар в размере 150 тысяч. Это существенно превосходит гонорар Магучих за участие в Бриллиантовой лиге.

Отметим, что на минувших выходных украинка завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, проиграв Паттерсон.

Как сообщал OBOZ.UA, австралийская легкоатлетка Элеанор Паттерсон рассказала, на какой шаг решилась, чтобы бы победить украинскую чемпионку Ярославу Магучих.

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