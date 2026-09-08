"Смелое решение": соперница Магучих решилась на радикальные изменения, чтобы дать бой прыгуньям из Украины и Австралии и обрести своё счастье

30-летняя австралийка Элеонор Паттерсон, которая в финале "Бриллиантовой лиги" превзошла Ярославу Магучих и одержала победу, два года назад решилась кардинально изменить свою жизнь ради собственного развития. Чтобы стабильно прыгать на два метра и выше и составить конкуренцию украинской мировой рекордсменке, Паттерсон пересекла океан и поселилась на другом континенте.

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Повторение личного рекорда на соревнованиях в Германии (2,02) и главный "бриллиант" сезона в прыжках в высоту только подтвердили, что Элеонор рисковала не зря, сменив Австралию на Италию, а также свой тренерский штаб, в который теперь входят британский специалист Фаяз Каан и её парень, итальянский прыгун в высоту Марко Фассинотти.

"Смена тренера после Олимпиады в Париже была смелым решением, но это было лучшее решение в моей жизни. Когда спортсмен счастлив, он способен на невероятные достижения", — рассказала Паттерсон "Суспильному".

"Изменилось всё. Я уехала из Австралии и теперь живу в Италии. Полтора года назад я полностью изменила свой разбег. У меня два тренера – Фаяз Каан и мой партнёр Марко Фассинотти. Меня окружают замечательные люди и настоящие гении своего дела, и я чувствую себя очень привилегированной. Когда спортсмен счастлив, он хорошо выступает", – рассказала австралийка.

Вместе с Кааном Паттерсон полностью изменила технику разбега, но, несмотря на очевидные успехи, работа ещё не завершена. Следующим шагом австралийки должен стать личный рекорд – 2,03.

"Мой разбег — это процесс, который будет постоянно развиваться. Как и Ярослава, я постоянно стараюсь мыслить нестандартно, чтобы становиться лучше. Я буду продолжать работать над своей физической формой. Я очень довольна тем, где нахожусь сейчас, и с годами всё это будет развиваться. Но это уже забота моего тренера", – отметила Элеонор.

"Я очень довольна тем, как всё сложилось. Мне противостояли невероятные спортсменки — Ярослава, Никола и все остальные девушки, но я просто старалась сосредоточиться на себе и посмотреть, на что способна. Я чувствую себя в отличной форме, поэтому преодолевала высоту за высотой и получала огромное удовольствие", — призналась Паттерсон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько Магучих заработала на прыжках за последний сезон "Бриллиантовой лиги".