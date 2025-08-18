'На языке России мы здесь не общаемся': момент матча чемпионата Украины вызвал овации трибун. Видео

Футболистка одесской команды "Систерс" Ирина Майбородина получила желтую карточку во время матча высшей лиги чемпионата Украины за агрессивные выкрики на русском языке. Рефери игры Анастасия Романюк назвала поступок спортсменки неспортивным поведением, объясняя наказание.

Эпизод произошел на 43-й минуте матча "Систерс" с "Колосом" из Коваливки. В одном из моментов Романюк прервала игру из-за того, что Майбородина откровенно затягивала время, забрав мяч при попытке соперниц ввести мяч в игру вбрасыванием из-за боковой линии.

После свистка арбитра футболистка "Систерс" начала возмущаться, за что получила предупреждение. Наставник одесситок Денис Колчин попросил Романюк объяснить свое решение. Та в ответ отметила, что Майбородина повела себя некорректно, а русский язык недопустим на матчах чемпионата Украины, чем вызвала овации болельщиков.

"На языке России мы здесь не общаемся, ведь это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины", – сказала Романюк.

Сама встреча завершилась победой "Систерс" 2:1. Это позволило одесситкам подняться на третье место в турнирной таблице.

