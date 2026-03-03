На весь 2026-й год: главную российскую соперницу Магучих исключили из-под особого контроля международной федерации

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не вошла в список спортсменов, которые будут особо контролироваться Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга в нынешнем году. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту, которая ранее была под наблюдением, теперь не обязана передавать информацию о себе и своем местонахождении.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС. Ласицкене не вошла ни в национальный, ни в международный пулы допинг-тестирования. При этом 33-летняя соперница украинской рекордсменки мира Ярославы Магучих включена в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2026 год.

Единственной представительницей РФ, которая выступает в прыжках в высоту и попала особый контроль World Athletics в вопросе употребления запрещенных веществ, стала Мария Качанова.

Отметим, что минувшей осенью Ласицкене вынудили пройти гендерный тест в связи с обновлением критериев допуска спортсменок к участию в соревнованиях. До этого она объявила о паузе в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных Ярослава Магучих выиграла чемпионат Украины в помещении, устроив зарубу с Юлией Левченко.

