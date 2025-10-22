Российскую соперницу Магучих заставили пройти гендерный тест

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics). Олимпийская чемпионка Токио-2020 и одна из главных соперниц украинки Ярославы Магучих была вынуждена подчиниться новым правилам проведения соревнований.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС. По его данным, тестирование состоялось в столице страны-агрессора.

В июле World Athletics представила обновленные критерии допуска спортсменок к участию в соревнованиях. Согласно новым требованиям, каждая легкоатлетка должна пройти генетический скрининг SRY, который подтверждает отсутствие Y-хромосомы, характерной для мужского организма.

Новые правила вступили в силу 1 сентября 2025 года. Теперь спортсменкам необходимо один раз в жизни пройти проверку – либо с помощью анализа крови, либо через соскоб слюны.

В World Athletics особо подчеркивали, что не ставят под сомнение гендерную идентичность спортсменок, а также гарантировали полную защиту персональных данных.

Ранее Ласицкене вошла в список российских спортсменов, которые будут особо контролироваться World Athletics в вопросе употребления допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, 32-летняя Мария Ласицкене решила приостановить карьеру, объяснив этот шаг отсутствием мотивации.

