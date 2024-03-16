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На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место на 9-м на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Таким образом 12-кратный чемпион мира побил достижение легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьерндалена, на счету которого было 36 победных финишей. На третьем месте идет француз Мартен Фуркад – 23.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Кроме того Бе сравнялся с Фуркадом по общему числу побед в личных биатлонных гонках (по 83). Сейчас мировой рекорд по этому показателю принадлежит Бьерндалену (95).

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в спринте в Кэнморе финишировал десятым. Наш соотечественник стал одним из 14 участников гонки, которым удалось выбить все 10 мишеней на огневых рубежах.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Победитель спринтерской гонки Йоханнес Тингнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса, как лучший биатлонист этой дисциплины.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

Напомним, что Бьерндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

В прошлом году 37-летняя уроженка Минска, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, высказалась против отстранение атлетов из РФ и РБ от международных стартов.

На Кубке мира по биатлону установлен невероятный мировой рекорд

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