Где смотреть 9-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: расписание трансляций и календарь

В четверг, 14 марта, в канадском Кэнморе (город на юго-западе провинции Альберта) стартует заключительный, 9-й, этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

В физическом плане канадский этап станет не таким сложным, как предыдущий в США, ведь стадион расположен не столь высоко, приблизительно на 1400 метрах. Однако ситуация на трассах обещает быть непростой, с разнообразными условиями по снегу.

Хотя на календаре уже будет середина марта, Кэнмор всегда может преподнести сюрпризы: арктические холодные фронты могут быстро накрыть стадион, заставив температуру снизиться вплоть до -25 градусов Цельсия, либо принести небывалые снегопады в конце зимы.

Состав мужской сборной Украины:

Будет опубликован позже

Состав женской сборной Украины:

Будет опубликован позже

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении Дія.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание гонок

14 марта

18:40, женщины, 7.5 км, спринт

15 марта

18:40, мужчины, 10 км, спринт

16 марта

19:10, женщины, 10 км, гонка преследования

17 марта

23:10, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

19:10, женщины, 12.5 км, масс-cтарт

18 марта

23:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Кубка мира по биатлону спринтерскую гонку на этапе в США сенсационно выиграл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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