На камеру попала поведение тренеров Магучих и Геращенко во время Олимпиады-2024. Видео

Тренеры знаменитых украинских прыгуний в высоту Ирины Геращенко и Ярославы Магучих стали главными героинями небольшого видео, которое появилось в Instagram sporthub.media. В клипе показывается, как переживают за своих подопечных Ирина Пустовойт и Татьяна Степанова.

Видео дня

Кадры были сняты на Олимпийских играх в Париже, во время выступлений легкоатлеток на "Стад де Франс".

"Сильные женщины и мудрые наставницы, стоящие за успехами наших чемпионок", – говорится к подписи к ролику.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Спустя некоторое время появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

В одном из своих интервью после завершения Игр-2024 Магучих призналась, куда потратит заработанные деньги.

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