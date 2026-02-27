'Противоречивая дискуссия': посол ЕС высказалась относительно членства Украины в блоке

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что в Брюсселе продолжается дискуссия о принятии Украины в ЕС. По ее словам, в этом участвуют все страны-участницы.

Об этом она заявила во время своей пресс-конференции для украинских медиа. Она пояснила, что для этого необходимо создать методологию.

"Это будет противоречивая дискуссия. Сложная дискуссия с государствами-членами. Это будет нелегко, но я очень надеюсь, что мы пройдем через это", — сказала она по вопросу об обсуждении вступления Украины.

При этом, по словам дипломата, принятая в будущем методология будет хорошо отражать потребности как Украины, так и других кандитатов.

"У нас будет методология, которая лучше отражает потребности Украины и других стран-кандидатов сейчас, будь то Албания или Марокко", — отмечает Матернова.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина имеет шанс уже в следующем году присоединиться к Европейскому Союзу, при условии быстрого внедрения необходимых реформ. Глава правительства также отметил, что Киев уже ввел ряд соответствующих реформ.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина демонстрирует значительный прогресс во внедрении необходимых изменений. Но подчеркнула, что Евросоюз не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС в 2027 году, отметив, что хорошо понимает важность четкой даты для Украины. По ее словам, процесс вступления в ЕС основан на заслугах, и скорость продвижения зависит от страны-кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Европейского Союза перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

Часть обязательств украинская сторона должна выполнить до момента завершения переговорного процесса.

Мы также писали о том, что президент Владимир Зеленский 24 февраля обновил состав украинской делегации для переговоров с Европейским Союзом по соглашению о вступлении. Новым главным переговорщиком он назначил вице-премьера Тараса Качку.

