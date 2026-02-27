Командующему логистики Воздушных сил избрали меру пресечения: что решил суд

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для командующего логистики Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца. Следственный судья ВАКС отправил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. Отмечается, что соответствующее решение принял следственный судья Виктор Маслов.

Суд арестовал Андрея Украинца до 25 апреля 2026 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

- прибывать к следователям (детективам) и прокурорам, в уголовном производстве, следственному судье и суду по каждому требованию;

- не отлучаться за пределы Житомирской области, без разрешения следователей (детективов), прокуроров, следственного судьи или суда;

- сообщать следователей (детективов), прокуроров, следственного судьи и суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

В чем подозревают

Командующего логистикой ВС ВСУ Андрея Украинца вместе с начальником управления СБУ в Житомирской области Владимиром Компаниченко подозревают в махинациях с оборонными средствами. Их задержали сотрудники внутренней безопасности СБУ в среду, 25 февраля. На следующий день обоим объявили подозрения.

По данным следствия, задержанные чиновники организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. Речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.

Для строительства сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 миллиарда гривен.

Однако проверки Департамента военной контрразведки СБУ показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи.

За сокрытие растраты бюджетных средств чиновники предложили передать военной контрразведке СБУ около 13 миллионов гривен (один процент от финансирования объектов).

Планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства. Следствие зафиксировало разговоры, в которых чиновники обсуждали формальное закрытие работ независимо от фактического результата.

Обоих фигурантов задержали при попытке подкупить руководство военной контрразведки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ на Житомирщине на хищении средств, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Обоих задержали при попытке дать взятку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!