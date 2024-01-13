Бой Усик – Фьюри получил неожиданный прогноз

Известный боксер Мартин Баколе (20-1, 15 КО), спарринговавший в свое время и с Энтони Джошуа и с Александром Усиком, высказал свое мнение о предстоящей схватке за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем и Тайсоном Фьюри. В эфире Youtube-канала IFL TV 30-летний конголезец признался, что для него вопрос о победителе является очень сложным, так как шансы у обеих бойцов 50 на 50.

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При этом Мартин предупредил, что его прогноз будет для многих неожиданным.

"Если по очкам, то я вижу победу Усика, если нокаут — то возможно, это неожиданно, но победу Цыганского короле. Но ему нужно исправить свои ошибки. Люди сейчас судят по его поединку с Нганну. Сейчас ему нужно упорно трудиться. Нужно доказать, что бой с Нганну был ошибкой, что он не воспринял его серьезно. К Усику он отнесётся серьезно. Но это будет очень тяжело, потому что Александр хорошо двигается", – цитирует Баколе Vringe.com.

Напомним, что битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предполагает, что этот бой в указанный срок не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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