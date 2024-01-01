Суперкомпьютер назвал победителя боя Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) имеет немного больше шансов победить в поединке против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), на кону которого 17 февраля будет разыграно звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Такие оценки сделал суперкомпьютер BETSiE,к который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года.

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Об этом информирует таблоид The Sun. Шансы Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, выиграть бой в саудовском Эр-Рияде оцениваются в 52%. На то, что победителем из противостояния выйдет украинский чемпион, дается 44%. А вероятность того, что поединок завершиться вничью, составляет 4%.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Усика и Фьюри, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Сам Александр прервал молчание о будущем поединке, передав грозный привет сопернику. В то же время экс-чемпион мира Джонни Нельсон намекнул на то, что противостояние будет перенесено.

Легендарный Эвандер Холифилд объяснил, почему Усик выиграет бой у Фьюри. В свою очередь, украинец не стал раскрывать свой тактический план на бой, но в лагере Александра рассказали о ходе подготовке.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил претендентов на поединок против победителя противостояния Фьюри и Усика. Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри

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