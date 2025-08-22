'Мы в ж... Глубокой': российский тренер назвал место РФ в мировой легкой атлетике

Российский тренер по легкой атлетике Сергей Клевцов признался, что нынешний уровень РФ в этом виде спорта не выдерживает конкуренции с лидерами в мире. Наставник бегуна с барьерами Сергея Шубенкова отметил, что представители страны-агрессорки отстали и по своему классу, и по результату от остальных.

Об этом Клевцов заявил в интервью порталу Sports.ru. По его словам, российские легкоатлеты уже давно варятся в собственном соку, ведь в результате грандиозных допингового и коррупционного скандалов атлеты из РФ были отстранены от международных соревнований с декабря 2019 года.

"В мировой иерархии мы в ж*пе. Выглядывать уже тяжело, можно только через перископ. Вот последний серьезный турнир – чемпионат мира в Дохе-2019. Шесть лет прошло. Команда была довольно большая. Но тех, кто показал там результаты не хуже, чем на отборе, можно пересчитать по пальчикам. А ведь тогда у нас были международные старты, "Бриллиантовая лига". То есть сама по себе возможность участвовать где угодно ничего не гарантирует. Поэтому, могу повторить, что мы в ж*пе, в глубокой, но я не готов мазать все только черными красками и говорить, что ситуация безнадежная", – сказал Клевцов.

Ранее четырехкратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова пожаловалась на отстранение от международных стартов, признавшись, что плачет из-за результатов украинок и других соперниц.

Как сообщал OBOZ.UA, на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в швейцарской Лозанне произошел удивительный и курьезный случай, который помешал соревнованиям.

