'Мне обидно, мне больно. Я откровенно реву'. Российскую соперницу Магучих довели до слез результаты украинок

Четырехкратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова публично пожаловалась на свое отстранение от международных стартов, наблюдая, как украинские спортсменки завоевывают медали на крупнейших турнирах. В откровенном интервью из конкуренток Ярославы Магучих призналась, что плачет после каждого сезона, видя успехи соперниц, в том числе и украинок.

По словам 23-летней уроженки Ленинградской области, ей приходится делать вид, что она абстрагируется от ситуации, но на деле ей очень больно, когда она сравнивает себя с результатами других атлеток.

"Я сконцентрировала все силы на работе, а если буду расплёскивать себя на то, чего у меня нет, просто сойду с ума. После каждого сезона я откровенно реву. Конечно, мне обидно, мне больно, мне тяжело", — заявила россиянка в интервью Чемпионат.ком.

Наибольшее отчаяние у нее вызывает тот факт, что спортсменки с куда более скромными результатами могут выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира, тогда как сама она вынуждена сидеть дома.

"Когда видишь девочек с результатом 1,88 в квалификации на Олимпиаде, а ты со своими 1,97 сидишь дома… Это обидно и грустно", — призналась легкоатлетка, отметив, что именно из-за этого ей приходится сдерживать эмоции в сезоне, чтобы хоть как-то продолжать карьеру.

Ранее Кочанова пожаловалась на то, что украинские соперницы не хотят с ней общаться, отметив, что наши соотечественницы, а также представительницы балтийских стран "делали вид, что русский не понимают".

До этого Мария Кочанова возмутилась категоричной позицией Ярославы Магучих в отношении страны-агрессорки и ее представителей, раскритиковав украинскую легкоатлетку за ее резкие высказывания в адрес РФ.

Напомним, что на квалификации на Олимпиаде-2024 украинки Магучих и Геращенко прошли в финал, показав результат 1.95м. В финале победила Магучих прыгнув на 2 метра. Геращенко стала третьей (1.95).

