'Я такого никогда не видел! Впервые в истории легкой атлетики!' На Бриллиантовой лиге произошел поразительный случай. Видео

На 13-м этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Лозанне разразился сильнейший ливень, из-за которого сектор для прыжков в длину на стадионе "Олимпик де ла Понтез" буквально превратился в бассейн. Вода полностью залила дорожку, и судьям пришлось искать подручные средства, чтобы спасти соревнования.

Видео дня

В итоге они вычерпывали воду… пластмассовым конусом, которым обычно отделяют беговые дорожки.

Необычная картина настолько шокировала украинского комментатора Виталия Волочая, что он не сдержал эмоций в прямом эфире: "Ну вы видите, что происходит. Здесь прыгать... Ой-йой-йой-йой! Я такого еще не видел никогда в истории легкой атлетики. И абсолютно нигде".

Часть спортсменов отказалась выполнять свои попытки, назвав сектор "болотом". Так, Зимон Егамер и Кейри Маклеуд пятую попытку даже не стали начинать, а Вейн Пиннок помогал судьями руками вычерпывать воду.

В итоге эпизод вошел в историю как один из самых курьезных моментов Бриллиантовой лиги.

Отметим, что дождь внес свои коррективы и в результаты выступлений в секторе для прыжков в высоту. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих отказалась продолжать борьбу, не показав ни одной результативной попытки.

